Im Januar 2023 eröffnete der Nashville International Airport (BNA) seine neue Grand Lobby. Das mehr als 18.000 Quadratmeter große Eingangsgebäude ist Teil des laufenden Expansionsprogramms BNA Vision, das seit 2017 mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar umgesetzt wird. Das Montrealer Kreativstudio Gentilhomme verantwortete dabei die zentrale Multimedia-Installation des Neubaus.

In einem Video kann man sich vom gesamten Prozess ein Bild machen:

Das Studio produzierte dafür stundenlangen Original-Content an mehr als 20 Locations in Nashville und dem Bundesstaat Tennessee. Dabei umfassten die Drehorte den Reelfoot Lake und den Great Smoky Mountains National Park. Auch in lokalen Institutionen wie die Nashville Guitar Company und Delgado Guitars produzierte man dabei Inhalte.

Zudem ist eine kinetische Wand mit wellenartigen Bewegungen von Whiskey-Flaschen Teil des Contents. Der abgespielte Inhalte ist auf Tageszeit und den Reisekontext abgestimmt.

Zwei riesige LED-Displays

Das Herzstück der Installation sind zwei Panorama-LED-Screens mit mehr als 20 Metern in der Breite und einer Auflösung von 24K. Über ein Dutzend kurze und in sich geschlossene Videoclips, sogenannte Vignetten, präsentieren Nashville dabei als digitale Postkarten. Die technische Infrastruktur umfasst dabei Displays von Nanolumens sowie Software von Smart Monkeys und Omnivex. Als Medienserver kommt Pixera zum Einsatz. International Display Systems (IDS) übernahm die Integration.

Die Installation folgt dabei dem Ansatz, den Gentilhomme bereits am Orlando Airport im Terminal C etabliert hat. Dort realisierte das Studio 2022 das Projekt „Experiential Media Environment“ mit interaktiven LED-Installationen und 12K-Produktionen. Nashville ist damit das dritte große US-Flughafenprojekt des Studios nach Orlando und Houston.

Flughafen für jährlich 23 Millionen Passagiere

Der Airport-Neubau ist auf 23 Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt. Doug Kreulen, President und CEO der Metropolitan Nashville Airport Authority, sagt: „Die neue Grand Lobby verändert das Erscheinungsbild, das Gefühl und die Energie des Flughafens grundlegend.“

Die Betreibergesellschaft MNAA plant bereits die nächste Ausbaustufe: Das Programm New Horizon sieht dabei zusätzliche 1,4 Milliarden USD bis 2028 vor.