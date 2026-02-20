Die internationale Organisation für Out-of-Home-Werbung WOO nimmt 13 neue Mitglieder aus Europa, Amerika, Asien und dem Nahen Osten auf.

Die World Out of Home Organisation hat nach dem APAC Forum in Seoul 13 neue Mitglieder aufgenommen. Das Forum zog über 400 Delegierte an. Die neuen Mitglieder kommen aus Europa, den USA, dem Nahen Osten und Asien.

Zu den neuen Mitgliedern zählen fünf nationale Netzwerkbetreiber, sechs Out-of-Home-Dienstleister und zwei nationale Branchenverbände. Die Unternehmen stammen aus Großbritannien, Irland, den USA, Griechenland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur und den Philippinen.

Zu den nationalen Netzwerkbetreibern gehören NTT Docomo aus Japan, Atrapos Media aus Griechenland, Addd aus Südkorea, Orange Barrel Media aus den USA und Info Media G-Billboard Advertising aus den VAE. Bei den Dienstleistern sind unter anderem Playlog aus Indonesien, Adzymic aus Singapur sowie Shenzhen Mightary LED und Unilumin aus China dabei.

Datenbank für Mitglieder

Mark Flys, Chief Operating Officer der World Out of Home Organisation, erklärt: „Out-of-Home floriert angesichts globaler Unsicherheit, und mit fast 300 Mitgliedern arbeitet die WOO mit dem Rest der Branche zusammen, um die Kraft und Reichweite des Mediums noch weiter auszubauen.“ Die Organisation hatte bereits im September 2025 acht neue Mitglieder aufgenommen.

Die World Out of Home Organisation bietet ihren Mitgliedern Zugang zu einer regelmäßig aktualisierten Datenbank. Diese enthält Daten zur weltweiten Out-of-Home-Branche und Fallstudien zu den Verbindungen zwischen Out-of-Home und Mobile. Außerdem finden sich Informationen zu Regulierungen in verschiedenen Märkten sowie offizielle Berichte nationaler Verbände.