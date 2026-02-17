stattet das neue Entertainment-Projekt am Etihad Campus mit LED-Displays aus.

Manchester City und Unilumin haben eine neue mehrjährige Partnerschaft vereinbart. Der LED-Hersteller liefert großformatige Displays für das geplante Entertainment-Projekt am Etihad Campus in Manchester.

Unilumin wird LED-Displays an den Außenseiten des neuen Gebäudes installieren. Ein weiteres Display wird in der Fanzone platziert und soll an Spieltagen und bei anderen Veranstaltungen genutzt werden.

Im September 2022 hatte Unilumin bereits ein zweistöckiges LED-Display-System am Etihad Stadium installiert. Das System bietet laut dem Club die kommerziell wertvollste digitale Werbefläche am Spielfeldrand in der Premier League.

Jeremy Way, Vice-President of Strategy and Creative – Partnerships bei der City Football Group, sagt: „Unilumin hat unser LED-Angebot am Etihad Stadium transformiert und liefert Mehrwert für unsere Partner und Fans weltweit. Mit der neuen Partnerschaft erweitern wir diese Technologie auf unser Entertainment-Projekt.“