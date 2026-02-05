Immer empfindlichere LEDs mit noch feinerem Pixelpitch: Auf diese Änderungen reagiert Peerless-AV – und zeigt dies auch auf der ISE. Dabei zeigt der Hersteller von Wandhalterungen zunächst Altbewährtes: den modularen Aufbau seiner Aluminium-Module für den Einsatz in allen Umgebungen: Indoor- sowie Outdoor Digital Signage, Retail und Education- sowie Corporate-Umgebungen.

Hierfür ist das neue Aushängestück die Wandhalterung STS680 mit scherenbasiertem Aufbau für Displaygrößen von 49 bis 120 Zoll. Dieses soll noch im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen.

Prototyp gibt Kontrast

Jedoch probiert Peerless-AV durchaus Neues aus und präsentiert auf der Messe in Barcelona einen neuen Prototyp.

„Den haben wir mitgebracht, um mal ein Stimmungsbild auf der ISE zu bekommen und um zu sehen, wie unsere Partner darauf reagieren“, sagt Michael Möller, Senior Sales Manager Germany bei Peerless-AV. „Wir packen dabei die ganze Verkabelung, Lüftung und Mediaplayer unter den Screen.“

Ein bewusst gesetzter Kontrast zu den ausgestellten STS680-Modellen, bei denen die Kabel und der gesamte modulare Aufbau sich auf hinter dem Display fokussiert. Geschützt durch eine abschließbare und magnetische Filzverkleidung stellt Peerless-AV das Refinio Mini dabei mit einer möglichen Farbpalette auf der ISEaus.

Refinio Media Wall mit Holzvertäfelung

Wenn es die Mini-Version als Prototyp gibt, kann die reguläre Version nicht weit sein: die Refinio Media Wall. Diese ist in mehreren Hinsichten untypisch für Peerless-AV: Einerseits sticht die holzverstäfelte Videowall zwischen den sonstigen metallischen Aufbauten heraus, andererseits ist es ein All-in-One-Produkt, das als solchen mitsamt LED-Cabinets beim Kunden ankommt.

Die Refinio Media Wall wird in vier Größen mit Displaydiagonale von 108 bis 162 Zoll präsentiert. Darüber hinaus gibt es sie nicht sechs verschiedenen Holztönen.

Die holzvertäfelte Wall stellt somit den Anspruch des Metallbauten-Herstellers Peerless-AV heraus, nicht nur auf Altbewährtes zu setzen.

