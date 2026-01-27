Modularer Aufbau und flexibler Einsatz: Auf der ISE 2026 in Barcelona zeigt Peerless-AV eine neue Ultra-Slim-Wandhalterung.

Peerless-AV bringt mit der Smartmount Ultra-Slim Scissor Wall Mount STS680 eine neue Wandhalterung auf den Markt. Das Unternehmen zeigt das System erstmals auf der ISE 2026 in Barcelona.

Die Halterung ist dabei für Displays von 49 bis über 120 Zoll ausgelegt. Das System unterstützt direkte Wandmontagen sowie den Einbau in Wandnischen. Einsatzfelder sind somit unter anderem Digital Signage, Retail, Hospitality und Arbeitsumgebungen.

Kern der Konstruktion ist dabei eine scherenbasierte Wandhalterung mit modularer Struktur. Die Halterung soll sich damit an unterschiedliche Displaygrößen und technische Anforderungen anpassen lassen. Peerless-AV sieht das System somit als skalierbare Basis für wechselnde Hardware.

Variabler Wandabstand

Zentrales Merkmal ist die Increlok Adjustable Depth Funktion. Sie erlaubt eine Tiefenverstellung von 46 bis 198 Millimetern. Dadurch lassen sich Zuspieler, Kabel und weitere Komponenten hinter dem Display unterbringen.

Zusätzlich bietet Peerless-AV optionales Zubehör an. Dazu zählen Halterungen für Kameras, Videokonferenzleisten und Komponentenplatten. Außerdem gibt es eine integrierbare Stromversorgungslösung von Surgex.

„Mit unserer neuen Scissor-Wandhalterung nehmen wir Integratoren einen Großteil der Planungsarbeit ab“, sagt Nick Belcore, Executive Vice President von Peerless-AV.

Laut Peerless-AV ist die STS680 mehr als 50 Prozent schlanker als das Vorgängermodell STS650. Gleichzeitig erlaubt sie einen Auszug von bis zu 325 Millimetern für Servicearbeiten. Die Halterung ist für Ein-Personen-Installationen ausgelegt und unterstützt werkzeuglose Wartung.

Auf der ISE 2026 ist Peerless-AV am Stand 3P150 vertreten.

