Netto Marken-Discount hat die digitale Handelskommunikation in seinen Filialen ausgebaut. Zunächst wurden rund 4.400 Screens für programmatische Werbung ausgestattet. Inzwischen sind bundesweit mehr als 7.000 Displays für programmatische Retail-Media-Kampagnen buchbar. Das Unternehmen nutzt dafür weiterhin die Software Prestigeenterprise der Online Software AG.

Die technische Umsetzung erfolgt über eine ADXM-Schnittstelle von Brandlogistics. Diese ermöglicht die Anbindung an die SSP1 der One Tech Group. Durch diese Integration können Markenpartner ihre Inhalte automatisiert auf den digitalen Flächen im gesamten Filialnetz von Netto ausspielen.

Zentrale Steuerung der Display-Netzwerke

Die Installation umfasst Displays in den Vorkassenzonen sowie Stelen im Eingangsbereich der Märkte. Netto behält dabei die inhaltliche Verantwortung für die Ausspielung. Eigene Angebote und allgemeine Informationen werden durch Kampagnen von Industriepartnern ergänzt.

Die Software erlaubt zudem die Unterbrechung von Werbebotschaften durch Kassenansagen. Prestigeenterprise dient als zentrale Plattform für die Instore-Kommunikation. Das Angebot von Prestigeenterprise umfasst neben den Screens auch elektronische Regaletiketten und interaktive Kiosksysteme.