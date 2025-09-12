Erstmals können die Digital Signage-Screens der rund 4.400 Netto-Filialen in Deutschland programmatisch gebucht werden. Über die Software Prestige Enterprise – eine Plattform für die digitale Instore-Kommunikation von der Online Software AG – sind die Displays nun an die SSP1-Plattform der One Tech Group angeschlossen.

Dadurch lassen sich die Screens des Markendiscounters – Bildschirme in den Vorkassenzonen und Stelen im Eingangsbereich – flächendeckend buchbar. Dabei behält Netto die inhaltliche Verantwortung. Zusätzlich können flexibel Kampagnen von Industriepartnern zugelassen werden.

Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, erklärt: „In unseren bundesweit rund 4.400 Filialen kaufen wöchentlich 21,5 Millionen Menschen ein. Mit der Öffnung unserer digitalen Werbeflächen für neue Branchen schaffen wir attraktive Möglichkeiten für Marken, direkt im Einkaufsumfeld reichweiten- und aufmerksamkeitsstark präsent zu sein.“

Marketing of Moments unterstützt

Beim Setup und bei der Vermarktung des Retail-Media-Netzwerks unterstützt der Retail-Media-Spezialist Marketing of Moments. Geschäftsführer Benedikt Blaß kommentiert: „Die Anbindung der One-Tech-Group-Plattform über Prestige Enterprise schafft mit Netto Marken-Discount eines der größten Retail Media-Netzwerke in Deutschland. Kampagnen endemischer wie nicht endemischer Werbetreibende erreichen bei Netto Marken-Discount gut 25 Prozent der deutschen Bevölkerung in einem relevanten Moment.“

Somit erleichtert die koordinierte Zusammenarbeit von Prestige Enterprise, der SSP1 und Marketing of Moments die Standardisierung von Prozessen und eine schnelle, vereinheitlichte Medienplanung.

Prestige Enterprise ist eine Plattform für die digitale Instore-Kommunikation von der Online Software AG.

