Die ISE hat die Gründung der ISE Foundation bekanntgegeben, einer von der Industrie getragenen Initiative. Über die jährliche Messe hinaus wird die Stiftung ganzjährige AV-Programme ermöglichen, die Fachleute der Branche miteinander verbinden, Start-ups unterstützen und lokale Initiativen in Barcelona und Katalonien stärken.

Die Stiftung wird gemeinsam mit den Co-Ownern der ISE, den Verbänden Avixa und Cedia, gegründet und vom Stadtrat von Barcelona sowie von der Regierung von Katalonien unterstützt. Ziel ist es, eine formelle Struktur zu schaffen, um den Beitrag der ISE zur regionalen AV-Branche über die vier Tage der jährlichen Messe hinaus zu erweitern.

Basierend auf drei Säulen

Die Arbeit der ISE Foundation orientiert sich an drei Säulen. Die erste ist die Talentförderung, die darauf abzielt, den Fachkräftemangel durch skalierbare Initiativen auszugleichen.

Im vergangenen Jahr gab es bereits ein erfolgreiches Avixa-Pilotprojekt in Katalonien; nun will die Stiftung dieses Projekt erheblich ausweiten und plant eine Zusammenarbeit mit bis zu 150 Institutionen. Darüber hinaus sind ergänzende Initiativen geplant, darunter AV-Karrieretage und die Einführung von branchenorientierten Berufswegen ab 2027.

Die zweite Säule: „Innovation“ baut auf dem Erfolg des Innovation Park auf der ISE 2026 auf, an dem 130 Start-ups teilnahmen. Die Stiftung soll aufstrebenden Unternehmen mehr Kontinuität und Unterstützung nach der Veranstaltung bieten – durch strukturiertes Mentoring, Einbindung von Investoren und Zugang zu Branchennetzwerken. Ziel ist es, Technologien, die die nächste Phase der Marktentwicklung prägen könnten, aktiv zu fördern.

Die dritte Säule der Stiftung konzentriert sich auf soziale Verantwortung. Hier wird mit verschiedenen Organisationen zusammengearbeitet. Weitere Details werden laut der ISE in den nächsten Monaten bekannt gegeben. Um mehr Hintergrundinformationen zu erhalten, sprach invidis mit Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, über die Arbeit der Stiftung.