Für Mike Blackman, Managing Director der ISE, verfolgt die neu gegründete ISE Foundation ein klares und ehrgeiziges Ziel: „Die ISE möchte Innovationen fördern und AV-Talente stärken“, erklärt er im Gespräch mit invidis. „Wir sehen enormes Potenzial darin, junge Menschen für die Branche zu gewinnen und ihnen die richtigen Fähigkeiten für zukünftigen Erfolg zu vermitteln.“

Die Stiftung, deren Hauptsitz in Barcelona ist, wird gemeinsam von Integrated Systems Events – dem Veranstalter der ISE-Messe – sowie Industriepartnern und öffentlichen Institutionen in Katalonien und auf spanischer Bundesebene mitfinanziert.

Nachwuchsförderung für AV-Talente

In der ersten Phase konzentriert sich die Stiftung darauf, mehr Arbeitsplätze in Katalonien zu schaffen, mit einer mittelfristigen Ausweitung auf ganz Spanien. Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist die Förderung neuer Talente. Erste Maßnahmen zur beruflichen Ausbildung wurden bereits gestartet, darunter „Train-the-Trainer“-Programme in Kooperation mit dem katalanischen Bildungsministerium. Ziel ist es, junge Erwachsene weiterzubilden und strukturierte Wege für Menschen außerhalb der AV-Branche zu schaffen, damit sie in professionelle AV-Rollen wechseln können.

Barcelona als kulturelles und digitales Zentrum

Über die Talententwicklung hinaus integriert sich die ISE zunehmend in das kulturelle Leben Barcelonas: Die Foundation soll das digitale Medienökosystem Barcelonas stärken – im Einklang der Three Chimneys Creative Agenda, mit der sich die Stadt als Zentrum für digitale Medien und kulturelle Innovation positioniert. Die jährlich stattfindende Messe unterstützt bereits mehrere hochkarätige Initiativen, darunter die Fundació Miró, die Casa Batlló Digital Mapping Experience und das Llum Barcelona Festival. So werden digitale Kunst und immersive Kreativität jedes Jahr rund um die ISE einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Engagement über Kultur und Wirtschaft hinaus

Das Engagement beschränkt sich jedoch nicht auf Kultur und Wirtschaftsförderung. Nach den Stürmen 2024 unterstützte die Organisation flutbetroffene Gemeinden bei Valencia und engagiert sich in lokalen sozialen Projekten, unter anderem für ein Krankenhaus in Barcelona. In einer nachhaltigen Initiative sammelt die ISE außerdem Möbel und AV-Ausrüstung von Ausstellern nach der Messe und verteilt diese als Spenden an bedürftige Organisationen.

Mit der neuen Stiftung geht die ISE einen Schritt weiter: Von einer jährlichen Veranstaltung hin zu einer Organisation, die sich ganzjährig für die Branche engagiert. Wie Mike Blackman betont, geht es nicht nur darum, Wachstum zu fördern. Man will der nächsten Generation die Chance geben, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten.