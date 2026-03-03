BenQ erweitert sein Short-Throw-Portfolio auf vier Modelle: Mit dem LW830ST kommt ein WXGA-Projektor für interaktive Installationen, Bodenprojektion und Edutainment-Umgebungen hinzu.

Die drei weiteren Modelle richten sich an spezialisierte kommerzielle Anwendungen: Der LH860ST mit 0,5 Throw Ratio für Golf- und Sportssimulatoren, der LK830ST mit 4K-Auflösung und aktualisierter Firmware für hochauflösende Simulationsumgebungen sowie der LU895UST als Ultra-Short-Throw-Laserprojektor für Projection Mapping und kommerzielle Dauerinstallationen. Letzterer ist ab März verfügbar.

Screen-Fill-Technologie

Alle vier Modelle unterstützen BenQs Screen Fill-Technologie. Per Menüauswahl passt sich die Ausgabe automatisch an nicht-standardisierte Seitenverhältnisse an – von 1:1 über 4:3 und 16:9 bis zu Ultra-Wide-Formaten.

Externe Skalierungstools entfallen damit. Das vereinfacht die Installation in Umgebungen, die selten mit standardisierten 16:9-Flächen arbeiten.

„Die Projektorenbranche verändert sich, und es reicht nicht mehr aus, Konferenzraumprodukte neu auszurichten. Mit der BenQ Screen-Fill-Technologie und branchenführender Farbgenauigkeit geben wir Designern von Immersionen und Simulationen Werkzeuge an die Hand, die speziell dafür entwickelt wurden, wie Projektion heute eingesetzt wird – präzise, flexibel und in großem Maßstab.“, sagt Bob Wudeck, Senior Director bei BenQ.