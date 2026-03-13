Manchester City hat beim Stadtrat der englischen Metropole Pläne für ein immersives Event-Venue eingereicht. Das Bauvorhaben entsteht dabei in Kooperation mit dem schwedischen Entertainment-Unternehmen Pophouse Entertainment.

Geplant ist dabei ein dreistöckiges Gebäude am nordöstlichen Ende des Ethihad Campus. Dabei handelt es sich um ein Areal, wo auch das Stadion sowie das City Football Academy liegt.

Abba-Party als Dauershow

Das Venue soll dauerhaft das immersive Dinner-Show-Erlebnis „Mamma Mia! The Party“ beherbergen. Dabei handelt es sich um ein Theatrical-Dining-Format rund um das musikalische Werk von Abba— mit Live-Performance, Vier-Gänge-Menü und Mitsing-Konzert.

Das Format fasst bis zu 600 Gäste pro Show. Es läuft seit 2019 in der Veranstaltungsstätte The O2 in London und stammt ursprünglich aus Stockholm, wo es seit 2016 produziert wird.

Projekt „Medlock Square“ gibt den Rahmen

Das Vorhaben ist Teil eines größeren Stadtentwicklungsprojekt, das Medlock Square heißt. Weitere Bestandteile sind dabei ein Hotel, eine Erweiterung der Nordtribüne des Ethihad Stadiums, ein interaktives Museum sowie ein neuer Club Store. Immersive Installationen und große Videowalls sind laut dem Promotion-Video von Medlock Square dabei auch Teil des Konzepts. Teile des Projekts sollen noch 2026 eröffnen.

„Der jüngste Vorschlag des Clubs zur weiteren Entwicklung des Etihad Campus ist eine unglaublich spannende Gelegenheit für East Manchester und die gesamte Stadt“, sagt Danny Wilson, Managing Director Operations bei Manchester City.