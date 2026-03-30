Der Digital Signage Summit (DSS) findet am 20. und 21. Mai in München. Im Hilton Munich Airport werden sich auf mehreren Bühnen internationale Entscheider austauschen. Unter Moderation von invidis diskutieren die wichtigsten Branchenvertreter aktuelle Marktentwicklungen, neue Technologien und strategische Trends.

2026 steht der Summit im Zeichen eines Jubiläums: Der DSS feiert seine 20. Ausgabe. Neben einer besonderen Jubiläums-Keynote liegt der Fokus erneut auf zukunftsgerichteten Themen, Best Practices und dem direkten Austausch innerhalb der Branche.

Wie im vergangenen Jahr, werden die Panels vor allem von Technologie-Updates, praxisnahen Use Cases und kontroversen Diskussionen geprägt sein. Der DSS hat sich damit als eine der wichtigsten Plattformen für strategische Fragen der Digital Signage-Industrie etabliert.

Wer sich bis zum 31. März registriert, sichert sich noch 30 Prozent auf den Regulären Ticketpreis. Hier geht es zur Registrierung.

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