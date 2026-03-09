Der Digital Signage Summit (DSS) feiert 2026 sein 20-jähriges Bestehen – und die Registrierung für die Jubiläumsausgabe ist jetzt geöffnet. Am 20. und 21. Mai 2026 treffen sich internationale Entscheider im Hilton Munich Airport, um die nächste Entwicklungsstufe von Digital Signage, DooH und Retail Media zu gestalten.

Seit zwei Jahrzehnten bringt der DSS, veranstaltet von invidis gemeinsam mit Integrated Systems Events (ISE), die wichtigsten Köpfe der Branche zusammen. Was einst als spezialisiertes Branchentreffen begann, hat sich längst zum zentralen internationalen Strategieforum entwickelt. Hier werden Investitionsschwerpunkte diskutiert, neue Perspektiven eröffnet und gemeinsame Prioritäten für die Zukunft gesetzt.

Diesjähriges Motto: NextGen Signage

Unter dem Motto „NextGen Signage“ richtet die Jubiläumsausgabe den Blick auf die Kräfte, die den globalen Markt derzeit verändern. Wirtschaftliche Verschiebungen, Marktkonsolidierung, neue Wettbewerbsdynamiken und vor allem der rasante technologische Wandel – angetrieben durch Künstliche Intelligenz – prägen die Branche. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um die Neuausrichtung von Content-Workflows, Betriebsmodellen und Wertschöpfungsketten.

Jubiläums-Keynote: Ein Blick in die Vergangenheit

Ein Höhepunkt des Programms ist die Anniversary Keynote „20 Years on Screen: The Stories, the Shifts, the Future“, die die Entwicklung der Branche nachzeichnet und einen Ausblick auf die kommenden Jahre gibt. Ergänzt wird das Jubiläum durch exklusive Networking-Events und die Feier des 20. Geburtstags im Airbräu.

Florian Rotberg, Gründer und Inhaber von invidis consulting, sagt: „Unsere Branche hat sich von einer Nische mit Röhrenmonitoren zu einem geschäftskritischen Ökosystem entwickelt, getragen von LED-Technologie, standardisierten Displays und leistungsfähigen Software- und Serviceplattformen. Die Silos von einst existieren nicht mehr. Die Zukunft ist intelligent, vernetzt und AI-getrieben – und sie eröffnet enorme Chancen.“

Auch Stefan Schieker, Senior Partner bei invidis consulting, sieht die Branche an einem Wendepunkt: „Digital Signage ist erwachsen geworden. Technologien sind zugänglicher, AI beschleunigt Prozesse von der Content-Erstellung bis zur Datenanalyse. Dadurch rückt endlich das Wesentliche in den Fokus: nachhaltige Wertschöpfung und zukunftsfähige Geschäftsmodelle.“

Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events, betont: „Zum 20-jährigen Jubiläum bestätigt der DSS einmal mehr seine Rolle als zentrale Plattform für die Branche. Hier kommen visionäre Entscheider zusammen, um neue Prioritäten zu setzen, Herausforderungen einzuordnen und Ideen für den Markt von morgen zu entwickeln.“

Jetzt Early Bird sichern

Frühbuchertickets für die Jubiläumsausgabe sind nur für kurze Zeit auf der Homepage des DSS verfügbar. Auch Übernachtungspakete für eine oder zwei Nächte im Hilton Munich Airport können gebucht werden.