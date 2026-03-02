Vom 10. bis 12. März findet die Embedded World 2026 in Nürnberg statt. Der Value-Add-Distributor Concept International präsentiert zur Messe neue Hardware-Lösungen für den industriellen Einsatz.

Das Münchner Unternehmen zeigt den Giada D108 auf x86-Basis mit Prozessoren der AMD Ryzen 7000er- und 8000er-Serie. Das System verfügt dabei über vier HDMI 2.0 Ports für den Betrieb von vier Screens. Concept sieht Einsatzfelder in Digital Signage-Installationen, Leitständen oder an Multimonitor-Arbeitsplätzen.

Carrierboards für die Industrie

Der Distributor stellt zudem verschiedene Giada-Carrierboards für ARM- und x86-CPUs vor. Die Boards unterstützen Schnittstellen wie HDMI, LVDS und EDP zur Anbindung von Industriepanels oder medizinischen Geräten.

Ergänzend zeigt Concept International die Smarc-Module IM1-707 und IM1-993 auf Rockchip- sowie NXP-Basis für IoT-Systeme. Diese Module bleiben in extremen Temperaturbereichen von minus 40 bis plus 85 Grad Celsius leistungsfähig.

Für AI-Aufgaben präsentiert der Distributor den Android-Industrie-PC Giada AF708 mit integrierter NPU. Das Gerät ist für die optische Fehlererkennung oder Zustandsüberwachung direkt an Maschinen ausgelegt.

Lösungen für auch Handel und Gastronomie

Im Bereich mobiler Hardware zeigt der Distributor dabei die Rugged-Windows-Tablets Research DT 362WN und DT 382WN mit Hot-Swap-Akkus. Diese eignen sich für die mobile Datenerfassung in der Logistik, im Lager oder bei Rettungsdiensten.

Zusätzlich umfasst das Portfolio das leichte Futurepad FPE 10-W sowie die Sunmi C-Pad-Serie für den professionellen Einsatz in Handel und Gastronomie.