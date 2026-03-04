Kontron präsentiert auf der Embedded World 2026 in Nürnberg neue Embedded-Plattformen und AI-fähige Box-PCs. Das Motto des Messeauftritts lautet „Secure. Connected. CRA ready.“ Der CRA, Cyber Resilience Act, verpflichtet Hardware-Hersteller in der EU zu Cybersecurity-Maßnahmen über den gesamten Produktlebenszyklus.

Neu im Portfolio ist die 3,5″-SBC-PTL-Plattform auf Basis der Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Die integrierte NPU verarbeitet dabei AI-Workloads wie Machine Vision direkt am Edge – ohne Cloud-Anbindung und mit geringer Latenz. Das macht die Plattform auch für Kontrollraum-Displays und datenintensive Digital Signage-Installationen interessant.

Ergänzt wird das Angebot durch das Motherboard K4131-Px auf AMD Ryzen AI Embedded P100 sowie das neue Smartcase S740.

Kombinierte AI-Leistung von 50+ TOPS

Die K-Box-Serie lässt sich mit einer Sima-Mezzanine-Karte um ML-SoC-Beschleunigung erweitern. In Kombination mit Intel-Core-Prozessoren erreicht das System dabei 50+ TOPS (Tera Operations Per Second), was Multi-Kamera-Feeds, Echtzeit-Bildverarbeitung und multimodale Inhalte auf mehreren Displays gleichzeitig ermöglicht. Bestehende Software-Stacks bleiben dabei unverändert lauffähig.

Kontron-AI-Shield und Kontron-OS decken Secure Boot, Vulnerability Management und Updatefähigkeit ab. Neu sind außerdem 5G Industrial Modules in Serienproduktion, ausgelegt für vernetzte Edge- und IoT-Szenarien in Industrie, Bahn und Elektronik für Luftfahrttechnik.

Zuletzt erweiterte Kontron sein Portfolio um eine 21,5-Zoll-Variante der K-Panel-S-Serie – ein Panel-PC mit PCAP-Touch und IP65-Schutz für industrielle HMI- und Kontrollraum-Anwendungen.