Softwareentwickler wandeln sich zunehmend zu Plattformanbietern – und einige gehen nun den nächsten Schritt, indem sie ihre digitalen Ökosysteme mit Dienstleistungen in die physische Welt ausweiten. Das jüngste und ehrgeizigste Beispiel ist Intuit, das globale Finanztechnologieunternehmen hinter Turbotax, Credit Karma, Quickbooks und Mailchimp.

Intuit plant die Eröffnung von 600 Beratungszentren und 20 Turbotax-Filialen in den gesamten USA als Teil einer neuen hybriden Strategie, die agentenbasierte AI mit menschlicher Expertise verbindet. invidis besuchte den neu eröffneten Turbotax-Flagship-Store in Soho, um zu sehen, wie das Konzept funktioniert.

Das neue Modell von Intuit spiegelt einen allgemeinen Branchentrend wider: Softwareunternehmen wandeln sich zunehmend zu Dienstleistungsunternehmen. Intuit geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem es Live-Dienstleistungen nach dem „Done-for-you“-Prinzip, AI-gestützten Experten-Support und ganzjährige Finanzberatung vollständig in einer einzigen Plattform vereint. Das Soho-Flaggschiff am 463 Broadway markiert den landesweiten Start dieser „Expertenplattform“-Strategie und positioniert Intuit als Anbieter sowohl digitaler Tools als auch praktischer Fachkompetenz.

Eine neue Steuer-Experience

Das von Gensler entworfene und mit digitalen Inhalten von Buck ausgestattete Flagship-Projekt verleiht der sonst eher tristen Welt der Steuererklärung einen neuen Anstrich. Der Raum wirkt eher wie eine Lounge als wie ein Büro und verfügt über eine 10 Meter lange, geschwungene COB-LED-Wand, gemütliche Sitzbereiche, Schreibtische im Coworking-Stil sowie private Beratungsräume. Die Architektur setzt auf Gastfreundlichkeit und Komfort – ein markanter Kontrast zu herkömmlichen Experiences rund um Steuern und Finanzen.

Intuit beschreibt den Flagship-Store als die physische Verkörperung seiner „AI + HI-Strategie“. Die agentische AI des Unternehmens automatisiert bis zu 90 Prozent der üblichen Steuerdateneingabe und kann die meisten einfachen Steuererklärungen vorbereiten, noch bevor ein Kunde überhaupt damit beginnt. Gleichzeitig identifiziert eine AI-gesteuerte Matching-Engine innerhalb von Sekunden den idealen lokalen Steuerexperten und stellt so sicher, dass Kunden nahtlos zwischen digitaler und persönlicher Unterstützung wechseln können. Unabhängig davon, ob sich ein Steuerzahler für die „Do It With Me“-Anleitung im offenen Arbeitsbereich entscheidet oder den gesamten Prozess in einem privaten Büro abgibt, sorgt die Plattform durch einen vollständig integrierten digital-physischen Workflow für Kontinuität.

Die „Forum Zone“ des Flagship-Stores – eine 10 Meter lange LED-Wand mit atmosphärischen Animationen und interaktiven Inhalten – dient sowohl als Bildungszentrum als auch als Markenbotschaft. Sie führt Kunden in die Möglichkeiten der AI-gestützten Steuererklärung ein und zeigt gleichzeitig Szenarien auf, in denen menschliches Fachwissen nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Der Raum bietet zudem Platz für Community-Veranstaltungen, Finanzworkshops und Schulungen und erweitert so die Rolle der Steuererklärung zu einer ganzjährigen finanziellen Beratung.

Mit diesem Hybridmodell positioniert sich Intuit nicht nur als Softwareanbieter, sondern als Full-Service-Finanzpartner mit physischer Präsenz in den großen Städten der USA. Der Flagship-Store in Soho gibt den Ton für die Einführung an – durch die Verbindung von architektonischer Qualität, digitalem Storytelling und durchgängiger Serviceintegration.