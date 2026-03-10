Still und leise hat sich Spanien zu einer der dynamischsten Volkswirtschaften Europas entwickelt. Während ein Großteil des Kontinents mit Stagnation und strukturellen Schwächen zu kämpfen hat, wuchs die spanische Wirtschaft im Jahr 2024 um 3,5 Prozent, gefolgt von 2,9 Prozent im Jahr 2025. Und 2026 wird das Land nach Prognosen mindestens doppelt so schnell wachsen wie der EU-Durchschnitt.

In einem Gastbeitrag bei der Wirtschaftswoche (Paywall) nennt Jens Eisenschmidt von der US-Investmentbank Morgan Stanley eine Kombination von Faktoren, die diese Dynamik vorantreiben: eine stetige Einwanderung aus Lateinamerika, vergleichsweise niedrige Energiepreise und ein Arbeitsmarkt, der nach westeuropäischen Maßstäben kostengünstig bleibt. Diese Mischung zieht internationale Investitionen an und beflügelt die Binnennachfrage.

Ein attraktiver AV-Markt jenseits der ISE

Im Bereich AV und Digital Signage ist Spanien vor allem als Heimat der ISE bekannt – der weltweit wichtigsten ProAV-Messe –, die seit ihrem Umzug von Amsterdam nach Barcelona jedes Jahr neue Besucher- und Ausstellerrekorde aufstellt. Kommerziell bleibt die Iberische Halbinsel jedoch ein Sekundärmarkt. Nach Deutschland, Großbritannien und den nordischen Ländern liegen Spanien und Portugal im Mittelfeld. Dennoch ist ein struktureller Wandel im Gange.

Die Anziehungskraft der ISE hat Barcelona zu einem ganzjährigen Magneten für die globale ProAV-Branche gemacht. Digital-Signage-Anbieter, Integratoren und Softwareunternehmen richten zunehmend permanente Showrooms, regionale Hubs und Innovationslabore ein oder wurden in der Stadt gegründet. Die neu gegründete ISE Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Trend zu beschleunigen.

Barcelona wird zur Hochburg der Kreativität

Und auch Barcelonas Ambitionen gehen über die Ausrichtung einer erfolgreichen Messe hinaus. Mit Unterstützung der katalanischen Regierung, der Stadt Barcelona und der ISE will sich die Region als Europas Hauptstadt für AV-Technik und Kreativität positionieren. Rund um den Stadtteil Three Chimneys ist ein spezieller ProAV-Cluster geplant, der ein ehemaliges Industriegebiet in einen Mittelpunkt für Medientechnologie, immersive Inhalte und kreative Industrien verwandeln soll. Für internationale Unternehmen entsteht so ein Ökosystem, in dem Talente, Innovationen und Industriepartner nur wenige Gehminuten voneinander entfernt sind.

Die Dynamik beschränkt sich nicht nur auf Katalonien. Der Großraum Madrid erlebt einen ähnlichen Boom. Globale Beratungsunternehmen, Finanzdienstleister und Anwaltskanzleien expandieren rasch in der Hauptstadt, angezogen von ihrer internationalen Belegschaft und ihrer wirtschaftlichen Dynamik. Der Digital-Signage-Sektor folgt diesem Trend. Unternehmen wie Samsung und Econocom haben umfangreiche Niederlassungen in und um Madrid gegründet und stärken damit die Rolle der Region als wirtschaftliches und politisches Zentrum Spaniens.

Der wirtschaftliche Aufschwung Spaniens verändert die Branchenlandschaft. Was einst hauptsächlich ein Messestandort war, entwickelt sich nun zu einer langfristigen Geschäftsmöglichkeit für Anbieter von ProAV- und Digital Signage-Lösungen. Die Kombination aus starkem Wirtschaftswachstum, wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen, politischer Unterstützung für die Kreativwirtschaft und der Anziehungskraft der ISE definiert die Position Spaniens auf der europäischen Branchenkarte zunehmend neu.