Der europäische AV-Markt öffnet sich zunehmend für Managed Services. In zahlreichen Ländern gehören sie bereits zum etablierten Angebot. In Deutschland hingegen ist das Konzept noch vergleichsweise wenig verbreitet – insbesondere außerhalb klassischer Konferenzraumlösungen.

Dabei liegt der Vorteil auf der Hand: Wenn Unternehmen ihre AV- oder Digital Signage-Infrastruktur gegen eine monatliche Gebühr beziehen und als Service betreiben lassen, bleiben hohe Hardware-Investitionen aus der Bilanz. Das senkt Einstiegshürden und beschleunigt die digitale Modernisierung – ob im Office-Umfeld oder im Handel.

Vor allem global aufgestellte Integratoren wie AVI-SPL, Econocom oder Diversified verfügen hier über strukturelle Vorteile gegenüber kleineren, stark spezialisierten Anbietern. Das Managed-Services-Modell hat seine Wurzeln in der IT- und AV-Welt – also genau in jenen Bereichen, in denen diese Unternehmen seit Jahrzehnten etabliert sind.

Die Übertragung auf Digital Signage ist daher nur konsequent. Schließlich ist digitale Kommunikation heute fester Bestandteil nahezu jeder kommerziellen Umgebung. „Signage ist Teil der Grundausstattung geworden“, sagt Will Hegan, Managing Director EMEA bei Diversified.

Digital Signage mit Experience-Faktor – aber skalierbar

Als einer der führenden AV-Integratoren im US-Markt beobachtet Diversified eine wachsende Nachfrage global agierender Unternehmen nach konsistenten, standortübergreifenden Digital Signage-Konzepten – mit Erlebnischarakter, aber klaren Standards. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat das Unternehmen eine eigene Einheit aufgebaut: Diversified Digital.

Gerade großflächige internationale Rollouts erfordern jedoch mehr als technologische Kompetenz. Entscheidend sind lokale Marktkenntnis, Kundennähe und operative Präsenz. Entsprechend treibt Diversified seine Lokalisierungsstrategie voran.

2025 eröffnete das Unternehmen eine Niederlassung in Deutschland und holte Johannes Stehr, zuvor General Manager bei AVI-SPL, an die Spitze des Standorts. „Man braucht lokale Repräsentanz, um im Markt erfolgreich zu sein“, betont Will Hegan.

Diversified begann seinen europäische Wachstumskurs bereits 2018 mit der Übernahme des britischen Integrators Digitavia. Von London aus erschloss Diversified den EMEA-Markt, später kam Amsterdam als weiterer Hub hinzu.

EMEA als Wachstumsmotor

Inzwischen ist EMEA die am schnellsten wachsende Region des Unternehmens – mit nahezu 20 Prozent Plus, vor allem getragen vom Corporate- und Enterprise-Segment. Besonders bei großen, komplexen Projekten sieht Diversified seine Stärke. „Je komplexer das Projekt, desto besser passt Diversified“, so Will Hegan. Die breite Kompetenzbasis – einschließlich IT- und Netzwerkexpertise – ist dabei ein entscheidender Faktor.

2025 stellte das Unternehmen die Weichen für die nächste Phase seiner globalen Expansion: Neben dem Markteintritt in Deutschland wurde auch eine Präsenz in Indien aufgebaut.

Die zentrale Herausforderung bleibt nun, Kunden weltweit zu überzeugen, dass sich hochspezialisierte und komplexe Digital Signage-Lösungen auch in großem Maßstab realisieren lassen – skalierbar und wirtschaftlich sinnvoll.