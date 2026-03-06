JC Decaux bleibt exklusiver Werbepartner für das Yarra-Trams-Netzwerk im australischen Melbourne. Nach einem Ausschreibungsverfahren fiel der Zuschlag erneut dem internationalen Außenwerber zu.

Der neue Vertrag mit einer Laufzeit von bis zu 14 Jahren umfasst weiterhin die integrierte Konzession für die gesamte Straßenbahnflotte sowie das Wartehallennetz. Yarra Trams ist nach eigenen Angaben das größte Trambahnnetz der Welt, mit 250 Kilometern an Doppelschienenstrecke und rund 1.600 Haltestellen. Das Netz gibt es bereits seit 140 Jahren, pro Jahr werden mehr als 160 Millionen Fahrten verbucht.

Die Yarra Trams verbinden das zentrale Geschäftsviertel von Melbourne mit Kultur-, Einzelhandels-, Bildungs- und Sportzentren, darunter Melbourne Park und Albert Park – die Austragungsorte der Australian Open und des Großen Preises von Australien der Formel 1 – der gerade stattfindet. In der Greater Melbourne wohnen rund 5,4 Millionen Menschen.

Mit der Vertragsverlängerung will JC Decaux auch die Digitalisierung in Melbourne vorantreiben: Die geplante DooH-Modernisierung soll sowohl das zentrale Geschäftsviertel als auch die Erschließung zentraler Vorstadt-Korridore abdecken.

Jean-François Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, kommentiert: “Dass wir die integrierte Konzession für Yarra Trams beibehalten konnten, unterstreicht die gewachsene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Melbourner Tram-Netzes. Yarra Trams ist ein zentraler Bestandteil der Identität Melbournes und bietet eine der leistungsstärksten Out-of-Home-Plattformen in ganz Australien. Mit globalen Events wie der Formel 1 und den Australian Open, die Melbourne zur Sporthauptstadt der Welt machen, bietet die Stadt Marken ein einzigartig wirkungsvolles Umfeld und Zugang zu einem erstklassigen Publikum in großem Maßstab.“