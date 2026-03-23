Rosenmehl, eine Marke der Aurora Mühlen GmbH, startet zur Osterzeit eine Multi-Channel-Kampagne mit regionalem Schwerpunkt in Bayern. Konzeption und Umsetzung verantwortet dabei die Agentur Lushroom gemeinsam mit Kontor Digital Media.

Der neue Markenclaim lautet „Rosenmehl – Natürlich. Aus Bayern“. Die Kampagne läuft von März bis Mai 2026 und zielt auf rund 50 Millionen Brutto-Kontakte.

Zwei Zielgruppen, zwei Slogans

Im Mittelpunkt stehen dabei das Weizenmehl Type 405 sowie ein neues Bio-Mehl mit garantiert bayerischer Herkunft. Die Kommunikation richtet sich an zwei Zielgruppen: Familien- und Hobbybäcker. Zwei Kampagnenmotive greifen diese unterschiedlichen Motivationen auf mit jeweils dazu passenden Slogans.

Rollout entlang der Customer Journey

Die Mediaplanung folgt dabei der Customer Journey: TV-Spots auf Sendern der RTL- und Prosieben-Sat1-Gruppe sowie Bewegtbild auf Youtube, Facebook, Instagram und Pinterest decken die digitale Reichweite ab.

DooH-Spots und Großflächenplakate im Umfeld von Supermärkten – auf Parkplätzen und in Eingangsbereichen – setzen zusätzliche Impulse am Point of Sale.