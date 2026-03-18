Die Zeiten, in denen LED-Installationen über ein Jahrzehnt hängen bleiben, sind vorbei. Premium-Standorte sind zwar die Aushängeschilder jedes Digital-out-of-Home-Netzwerks, jedoch brauchen sie technologische Erneuerungen, um für Werbekunden attraktiv zu bleiben. Höhere Helligkeit, feinere Pixelpitches und deutlich geringere Betriebskosten gelten inzwischen als Pflichtprogramm.

Doch diese Upgrades haben ihren Preis: Investitionen im siebenstelligen Bereich pro Landmark-Location sind keine Ausnahme mehr. Vielen Betreiber können diese Summen aber nicht allein stemmen. Das führt zu neuen Geschäfts- und Finanzierungsmodellen — mit Einfluss auf die gesamte Branche.

Ein reifender Markt braucht neue Geschäftsmodelle

Im DooH-Sektor entsteht eine neue Arbeitsteilung: Unternehmen mit Fokus auf Infrastruktur — oft mit Private-Equity-Hintergrund — übernehmen dabei Finanzierung, technologische Upgrades und langfristiges Standortmanagement. Medienbetreiber konzentrieren sich dagegen auf Verkauf und Vermarktung.

Die Partnerschaften basieren meist auf Mietmodellen und Umsatzbeteiligungen. Ein kapitalstarker Partner trägt die Investitionen und erhält seine Rendite über monatliche Mietzahlungen oder Umsatzanteile.

Die Einstiegshürde, ein Premium-Portfolio zu halten, ohne eigenes Kapital zu binden, verliert für die Betreiber dann an Höhe. Der globale aktivste Treiber dieses Modells: Wildstone.

Wildstone: Höhere Taktung bei Digitalisierung und Upgrades

Wildstone hat sich als führender Infrastrukturpartner etabliert und bereits Tausende Plakatflächen digitalisiert. Neben der Umrüstung von statisch auf digital fokussiert das Unternehmen zunehmend auch auf digitale Refreshes, um bestehende Standorte technisch und kommerziell auf aktuelle Standards zu bringen.

Ein prominentes Beispiel ist der Wandsworth-Kreisverkehr in London – ein Multiscreen‑Premium‑Standort. Wildstone übernahm die Fläche Anfang 2025 als Teil eines Pakets von 13 TFL‑Standorten. Nun hat der Standort ein technisches und strukturelles Upgrade auf Luxusniveau erhalten.

Backlite UK: Neue Premium-Kraft im Markt

Der Umbau ist Teil einer größeren Partnerschaft zwischen Wildstone und der Multiply Media Group, MMG, aus Dubai. MMG sicherte sich Mitte 2025 die exklusiven Vermarktungsrechte für 11 TFL-Standorte unter der Marke Backlite UK. nachdem man London Lites und dessen 65 Premium Screens in London übernommen hatte.

Mit einer starken Luxus-Kundenbasis will Backlite UK die führende Plattform für High-End-Marken im britischen Markt werden — analog zur Positionierung des Unternehmens in den VAE. Dafür investiert Backlite UK konsequent in digitale Premium-Qualität, beginnend mit dem Wandworth-Standort.

Daktronics Premium-LEDS feiern UK Premiere

Der Wandsworth‑Refresh umfasste eine komplette strukturelle Erneuerung und den Austausch aller vier Screens. Daktronics UK steuerte seine Premium Outdoor 10‑Millimeter‑LED‑Produktlinie bei, was den ersten Einsatz in Großbritannien markierte.

Die Displays verfügen über Daktronics System Health, eine Diagnoselösung für vorausschauende Wartung und Frühwarnmeldungen. Das Ziel ist ein störungsfreier Betrieb von Premium‑Kampagnen.

Backlite arbeitet seit Langem mit der Daktronics‑Gruppe zusammen. Die Premium‑LED‑Technologie soll auch an weiteren Wildstone‑Standorten im Zuge des umfassenden Modernisierungsprogramms ausgerollt werden.

Premium-DooH: Die Bühne für Luxusmarken

Somit erlebt die Branche einen Wandel: Landmark-Standorte funktionieren nicht mehr nach dem Prinzip „installieren und vergessen“. Kontinuierliche digitale und strukturelle Upgrades werden notwendig, um die Erwartungen von Luxusmarken und Premium-Werbekunden zu erfüllen.

Infrastrukturinvestoren, langfristige Finanzierungsmodelle und globale Technologieanbieter entwickeln sich zu zentralen Säulen, um die wichtigsten DooH-Standorte in einer Stadt relevant zu halten.

Die Erneuerung des Wandworth-Kreisverkehrs zeigt, wie Partnerschaften ein Premium-Asset auf Weltklasse-Niveau heben — und damit einen neuen Maßstab für die nächste DooH-Generation setzen.