Im Gegensatz zum klassischen nordamerikanischen Einkaufszentrum wirkt Royalmount hell, modern und überraschend europäisch. Tageslicht durchflutet die Gänge, der Grundriss ist klar strukturiert, und die weitläufigen Außenbereiche schaffen eine Atmosphäre, die eher an einen urbanen Lifestyle-Treffpunkt erinnert als an ein traditionelles Einkaufszentrum in einem Vorort von Montréal. An einem verschneiten Samstag im März herrscht in den mehr als 150 Geschäften reger Betrieb.

Am auffälligsten ist die Architektur der Retail-Flächen. Viele Geschäfte zeichnen sich durch durchdachte Designkonzepte aus, gepaart mit gut umgesetzten Digital-Signage-Installationen, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen, anstatt mit ihr zu konkurrieren – ein Beweis dafür, dass das Klischee „Nordamerikanischer Einzelhandel und Digital Signage passen nicht zusammen“ nicht pauschal zutrifft. Stattdessen zeigt Royalmount, wie integrierte digitale Lösungen ein hochwertiges Einkaufserlebnis aufwerten können.

Die Experience steht im gesamten Einkaufszentrum im Mittelpunkt. Das gastronomische Angebot spielt eine ungewöhnlich prominente Rolle: Eine Reihe von Full-Service-Restaurants und eine kuratierte Food Hall bieten eine Vielfalt und gestalterische Qualität, wie man sie in kanadischen Einkaufszentren selten findet. Veranstaltungen beleben den Raum die ganze Woche über und lassen die Grenzen zwischen Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltung weiter verschwimmen.

Lifestyle-Programm integriert

Selbst an einem Winterwochenende setzt Royalmount auf Lifestyle-Programme. Eine trendige Après-Ski-Party lässt rhythmische Bässe über den zentralen Platz dröhnen, während sich die Gäste – die sich trotz des Schnees für diesen Anlass in Abendgarderobe gekleidet haben – schon lange vor Sonnenuntergang versammeln. Es ist die Art von Erlebnis, die der Online-Handel nicht nachahmen kann, und die den Anspruch des Einkaufszentrums unterstreicht: Royalmount ist nicht einfach nur ein Ort zum Einkaufen, sondern ein Ort, an dem man sehen und gesehen werden kann.

Ein Highlight für Digital Signage-Liebhaber ist der neue Flagship-Store der bekannten kanadischen Modemarke Dynamite. Der Store präsentiert erstmals das neue Flagship-Konzept des Unternehmens – und die Lage im Royalmount ist kein Zufall. Das Einkaufszentrum und der Einzelhändler gehören derselben Eigentümergruppe an, was den Standort zu einem idealen Schaufenster für die zukünftige Ausrichtung der Marke macht. Die Integration von Architektur, Beleuchtung und digitalen Medien schafft ein stimmiges, hochwertiges Einkaufserlebnis.

Royalmount beweist, dass die Entwicklung des stationären Einzelhandels in Nordamerika noch lange nicht abgeschlossen ist. Mit einer überzeugenden architektonischen Umsetzung, einer hohen Dichte an digitalen Berührungspunkten und einem klaren Fokus auf das Erlebnis präsentiert das Einkaufszentrum ein zukunftsweisendes Modell dafür, wie der stationäre Handel in einer von E-Commerce geprägten Welt erfolgreich sein kann. Montréal verfügt nun möglicherweise über ein Einzelhandels-Wahrzeichen, das seiner seit langem bewunderten Kultur und Küche in nichts nachsteht.