Samsung Electronics hat bekanntgegeben, nach den Analysen des Marktforschungsunternehmen Omdia weltweit die meisten Professional-Displays im Jahr 2025 verkauft zu haben – gemessen an den verkauften Einheiten. Damit steht der Hersteller seit 17 Jahren in Folge auf Platz 1. Samsung lieferte mehr als 2,5 Millionen Einheiten aus und erreichte einen Marktanteil von 35,2 Prozent.

Die Fortsetzung als Spitzenreiter fällt in eine Zeit der großen Transformation. LED nimmt Marktanteile von LCD weg, zudem gibt es auf der Herstellerseite tektonische Verschiebungen. Koreanische und japanische Hersteller, die das Business dominierten, ziehen sich aus Teilen der Produktionskette zurück, Hersteller aus China, wie Hisense und TCL, übernehmen. Im TV-Bereich nahm TCL im Q4 2025 erstmals Samsung den Spitzenplatz in diesem Bereich weg.

Innovationen als Antwort

Die Reaktion von Samsung & Co.? Zum Beispiel ins Lösungsgeschäft einsteigen – wie es Samsung mit der VXT-Plattform vorgeführt hat. Zudem setzt Samsung im LCD-Geschäft auf Neuheiten und Produktdifferenzierung. Das zeigte der Auftritt auf der ISE: Neben E-Paper-Display stellte der Hersteller das Spatial Display für 3D-Effekte vor sowie das weiterentwickelte MicroRGB-Display für große Farbtiefen vor.

„Siebzehn Jahre an der Spitze des Marktes für gewerbliche Displays sind das Ergebnis davon, dass wir unseren B2B-Kunden zugehört und uns gemeinsam mit ihnen weiterentwickelt haben“, sagt Hyoung Jae Kim, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Visual Display bei Samsung Electronics. „Da sich Unternehmen wandeln, benötigen sie Technologien, die zuverlässig und einfach zu verwalten sind und für die Zukunft gerüstet sind. Wir werden weiterhin in Displays und Lösungen investieren, die unseren Partnern helfen, effizienter zu arbeiten und in jedem Raum ein besseres Erlebnis zu schaffen.“

Die Entwicklungen im globalen LCD-Business wird invidis auch im neuen invidis Jahrbuch 2026 beleuchten, das im Mai zum DSS in München erscheint.