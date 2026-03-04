Die schnelle Entwicklung von coolen und CPU-hungrigen generativen Inhalten erfordert neue Wege, um konsistente und vorhersehbare Wiedergabe auf heterogenen Netzwerken sicherzustellen. Daher stand im Zentrum von SignageOS‘ ISE-Showcase Supra, eine lokale Streaming-Technologie. Mit ihr werden Inhalte zuverlässig über bestehende Digital Signage-Netzwerke ausgeliefert. Supra entkoppelt die Contentausspielung von Geräte-Hardware und Betriebssystemen und ermöglicht es Marken, GenAI Inhalte einzusetzen, ohne Hardware-Flotten zu ersetzen oder aufzurüsten.

Ein weiteres Highlight: die Premiere des SignageOS Automation Hub, der AI nutzt, um Erkenntnisse zu gewinnen, Setup zu leiten und Probleme automatisch im großen Maßstab zu lösen, wobei Dutzende manuelle Schritte durch intelligente Workflows ersetzt werden und Netzwerke ohne konstante manuelle Intervention gesund gehalten werden.

Chatbot-Unterstützung

Der Automation Hub ermöglicht intelligentes Onboarding durch geführtes, Chatbot-unterstütztes Setup, das Teams hilft, erwartetes Geräteverhalten zu definieren, während er Erkenntnisse durch automatisierte Berichte aufdeckt, die Trends, Risiken und Möglichkeiten über das Netzwerk hinweg sichtbar machen. Er kann Aktionen wie das Neustarten von Geräten vorschlagen, tiefere Flottentransparenz bieten, Konfigurations- und Rollout-Aufgaben beschleunigen und detaillierte Fehlersuche basierend auf kontextuellen Erkenntnissen ermöglichen. Die AI-unterstützten Operationen verschieben das operative Paradigma in Richtung prädiktives Netzwerkmanagement.

Zusätzlich bietet der Hub Integrationen mit Tools wie Servicenow, Salesforce, Microsoft Teams, Slack und AI-Plattformen. Dies ermöglicht es Integratoren und Netzwerkbetreibern, ihre eigenen Workflows zu entwerfen, die sich über Systeme und Tools erstrecken, und reduziert die operative Reibung, die beim Verwalten von Digital Signage durch mehrere Systeme entsteht. Das Unternehmen sieht besonderen Wert für Managed Service Provider, da der Automation Hub automatisierte Self-Healing-Workflows und andere arbeitssparende Prozesse unterstützt.

Inhalte mit AI validieren

Für Enterprise-Implementierungen sind AI-Anforderungen besonders streng. SignageOS-CEO Stan Richter bemerkt, dass viele Enterprise-Kunden unter komplexen Sicherheits-Frameworks operieren, die diktieren, wie AI verwendet werden kann. Daher ermöglicht das AI-Toolkit von SignageOS die Integration mit anderen AI-Modellen.

SignageOS reagiert auch auf den wachsenden Bedarf an Markensicherheit in einer Ära von AI-generierten Bildern und Botschaften. Das AI-basierte Content-Guard-Tool des Unternehmens fungiert als automatisierter Inhaltsvalidator – eine Lösung für Betreiber, die mit Proof-of-Play und Inhaltsverifizierung über gemischte Hardware-Umgebungen kämpfen. SignageOS positioniert sein neues AI-Toolset als Lösung, die Inhaltsberichte standardisiert und zuverlässige Lieferung unabhängig von Gerätetyp oder Hersteller sicherstellt.

Auf dem invidis-Schwesterportal Sixteen:Nine hat sich Dave Haynes näher mit den Lösungen von SignageOS befasst.