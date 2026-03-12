Die Tourismusagentur Visit Las Vegas verwandelt die LED-Außenhülle von The Sphere für eine eintägige Aktion in den wohl größten Spielautomaten der Welt – vor Ort und online. Die Promotion findet am 13. März statt. Sie rückt dabei das in den Mittelpunkt, wofür Las Vegas berühmt ist: Casinos und Glücksspiel.

Sphere Studios entwickelte das Format. Spieler können sich über eine Website registrieren und während der Teilnahme die Ergebnisse in Echtzeit auf der Außenfassade von The Sphere, der Exosphere, verfolgen.

Erlebnispakete für zwei Personen in Las Vegas zu gewinnen

Während des Events zeigt die LED-Hülle dabei animierte Sequenzen, die eine dreistellige Zahl enthüllen. Teilnehmer, denen über die Website dabei zufällig die passenden Codes zugeteilt wurden, gewinnen dann Preise. Diese umfassen Erlebnispakete für zwei Personen aus den Bereichen Entertainment, Hospitality und Sport in Las Vegas.

Unter anderem kann man Tickets für Sphere-Shows, VIP‑Zugang zum Nightlife, Dining bei Celebrity-Köchen, Resort-Aufenthalte und Zutritt zu Großevents wie Formel 1, UFC, NASCAR und den National Finals Rodeo gewinnen.

16 Runden, 16 Preise

Das Event umfasst insgesamt 16 Runden. Alle acht Minuten erscheint dabei eine neue Gewinnzahl. Jede Runde ist mit einem der Preise verknüpft.

„Code Match verwandelt die Exosphere in ein spielerisches, fesselndes Erlebnis, das Fans dazu einlädt, unvergessliche Las-Vegas-Erlebnisse zu entdecken“, sagt Kate Wik, CMO von Visit Las Vegas.

Laut Sphere-Verantwortlichen zeigt das Projekt, wie sich die Technologie des Venues für interaktive Markenaktivierungen jenseits klassischer Werbung einsetzen lässt. Zuletzt gab es eine ähnliche Aktion zum Start von Lego Start Play, bei der The Sphere zum Todesstern wurde.

Marcus Ellington, Executive Vice President of Advertising Sales and Sponsorships bei Sphere, sagt: „Indem wir die Exosphere in ein Mobile-Gaming-Erlebnis verwandeln, erweitern wir weiterhin die Grenzen dessen, wie unsere fortschrittlichen Technologien es Fans ermöglichen können, mit Marken in Verbindung zu treten“.

Teilnahmeberechtigt sind US-Bürger über 21 Jahren.