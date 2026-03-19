Wall bewirbt in 13 deutschen Städten den Tag der Nachbarschaft am 29. Mai 2026. Der Außenwerber stellt dafür mehr als 3.000 OoH-Flächen bereit. Startschuss der Kampagne war der 16. März 2026.

Auf dem Motiv zur Kampagne ist ein Aufruf zum Mitmachen inklusive QR-Code, der zur Website des Aktionstags führt. Zielgruppe sind dabei neben engagierten Nachbarn auch Kitas, Schulen, Vereine und lokale Gewerbetreibende.

Dabei können Veranstalter auf einer interaktiven Deutschland-Karte ihre Aktionen eintragen. Interessierte können sich dann per Eingabe ihrer Postleitzahl über Veranstaltungen zum Tag der Nachbarschaft in ihrer unmittelbaren Umgebung informieren. Dabei kann man sich auch ein kostenloses Mitmach-Set sichern — mit Luftballons, Wimpelkette und Plakat.

Aktionstag seit 2018

Der bundesweite Aktionstag ist eine Initiative der Nebenan.de-Stiftung seit 2018, der Nachbarn vernetzen soll. Mit Foodsharing-Aktionen, Bastelworkshops oder Hilfe bei der Reparatur soll der soziale Zusammenhalt in der Nachbarschaft gefördert werden. Unterstützer sind neben Wall auch die Aktion Mensch, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, der Deutsche Städtetag und die Diakonie Deutschland.

„Wir freuen uns, dass Wall die Kampagne zum Tag der Nachbarschaft unterstützt und so dazu beiträgt, nachbarschaftlichen Zusammenhalt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Diese Art von Sichtbarkeit macht deutlich, wie wertvoll Engagement vor Ort ist: Es stärkt unsere Gesellschaft, lädt Menschen zum Mitmachen ein und zeigt, wie vielfältig Nachbarschaften leben“, sagt Katharina Roth, Geschäftsführerin der Nebenan.de-Stiftung.