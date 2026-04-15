2026 kehrt der Digital Signage Summit (DSS) zu seiner 20. Ausgabe an den Flughafen München zurück. Was einst als kleines Branchentreffen begann, ist heute die führende Strategiekonferenz für Digital Signage weltweit.

Am 20. und 21. Mai findet die Jubiläumsausgabe im Hilton Munich Airport statt – und markiert zugleich einen Meilenstein für eine Branche, die sich in zwei Jahrzehnten grundlegend verändert hat.

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2006: Start mit 40 Teilnehmern

Die Geschichte beginnt 2006, als invidis consulting GmbH auf der Systems IT in München eine Konferenz für den jungen Digital-Signage-Markt initiierte. Rund 40 Teilnehmer nahmen teil – der Bedarf an Austausch war von Anfang an spürbar.

Von Anfang an verstand sich der DSS nicht als Produktschau, sondern als Strategiekonferenz – mit Fokus auf Geschäftsmodellen, Marktentwicklung und Zukunftstechnologie.

2008: DiSCO auf der ISE

Mit der wachsenden Bedeutung von Digital Signage in Europa expandierte auch das Konferenzformat. Bereits 2008 brachte invidis die Veranstaltung auf die Bühne der Integrated Systems Europe (ISE) – damals unter dem Namen „DiSCO“. Damit wurde aus einem nationalen Treffen zunehmend eine europäische Plattform.

2009 folgte der nächste Schritt: Die Konferenz wurde als eigenständiges Event im International Congress Center München etabliert – unter der Schirmherrschaft von OVAB Europe und unter dem Namen OVAB Digital Signage Conference Munich.

Neuer Standort, neue Dimension

2010 zog die Konferenz an den Flughafen München um – in das damalige Kempinski Airport Hotel, heute das Hilton Munich Airport.

Mit diesem Schritt wurde die Konferenz endgültig zu einem internationalen Ziel-Event. Die Lage, die Erreichbarkeit und das fokussierte Format machten den DSS zunehmend attraktiv für Entscheider aus ganz Europa und darüber hinaus.

Bis 2014 wuchs die Teilnehmerzahl auf rund 350 Branchenvertreter – ein klares Zeichen für die steigende Relevanz der Veranstaltung und die Dynamik des Marktes.

2015: Start des Joint Ventures DSS

Einen entscheidenden Entwicklungsschritt markierte das Jahr 2015: Integrated Systems Events stieg im Rahmen eines Joint Ventures mehrheitlich in die Konferenzserie ein.

Die Partnerschaft stärkte die internationale Reichweite und verzahnte die Digital Signage Conference noch enger mit der globalen Pro-AV-Community rund um die ISE.

Damit erhielt die Event-Reihe auch ihren heutigen Namen: Digital Signage Summit (DSS).

2020: DSS wird digital

Wie viele Veranstaltungen musste sich auch der DSS im Jahr 2020 neu erfinden. Mit „DSS The Show“ wurde die Konferenz vollständig digital durchgeführt.

Das achtstündige Live-Format erreichte mehr als 2.500 Teilnehmer weltweit und unterstrich die Rolle des DSS als Wissensplattform – unabhängig vom physischen Veranstaltungsort.

Globale Expansion der DSS-Reihe

In den folgenden Jahren entwickelte sich der DSS von einer Einzelveranstaltung zu einer internationalen Eventserie.

Neue Formate entstanden in verschiedenen Regionen, darunter DSS MENA in Dubai (2025) sowie DSS-Programme im Umfeld von Infocomm in Nord- und Lateinamerika.

Diese Expansion spiegelt die zunehmende Globalisierung der Digital Signage- und DooH-Märkte wider – mit gemeinsamen Herausforderungen in Bereichen wie Softwareplattformen, Nachhaltigkeit, Cybersecurity und Retail Media.

DSS heute: Strategie trifft Technologie

Heute gilt der DSS als führende Strategiekonferenz der Branche. Er bringt internationale Marken, Technologieanbieter, Integratoren und Analysten zusammen.

Ein zentrales Merkmal ist die Verbindung von Business- und Technologieperspektive: Neben Executive-Sessions gibt es gezielte Formate für CTOs und Entwickler.

DSS 2026: Blick zurück – und nach vorn

Die Jubiläumsausgabe 2026 steht unter dem Leitthema NextGen Signage und beleuchtet zentrale Zukunftsthemen der Branche:

Managed Signage

Digital Signage im Retail und darüber hinaus

Converged Communications

Betriebssysteme und Cybersecurity

Green Signage

Future-Proofing

AI in Signage

Die Zukunft des CMS

Retail Media

Ein Highlight ist die Jubiläums-Keynote „20 Years on Screen: The Stories, the Shifts, the Future“. Sie blickt auf die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen zwei Jahrzehnte zurück und gibt zugleich einen Ausblick auf kommende Trends – von AI über Nachhaltigkeit bis hin zu geopolitischen Einflüssen.

Jubiläum mit Community-Charakter

Neben dem Konferenzprogramm steht auch das Networking im Fokus. Der Austausch setzt sich am Abend im Airbräu am Flughafen München fort – inklusive Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen.

Zwei Jahrzehnte Wandel – und die Zukunft im Blick

Vom kleinen Branchentreff zur globalen Plattform: Die Entwicklung des DSS spiegelt die Transformation der gesamten Digital-Signage-Industrie wider.

Heute ist die Branche geprägt von datengetriebenen Geschäftsmodellen, globalen Netzwerken und technologischer Integration. Themen wie Künstliche Intelligenz, Retail Media, Nachhaltigkeit und Sicherheit werden die kommenden Jahre bestimmen.

Der DSS bleibt dabei der zentrale Treffpunkt für alle, die diese Entwicklung aktiv gestalten.