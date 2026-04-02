Im Einkaufszentrum Central World in Bangkok wurde ein rund 2.400 Quadratmeter großer transparenter LED-Screen installiert – laut Betreiber die größte Indoor-Installation dieser Art in Asien.

Zum Einsatz kommt dabei die transparente LED-Serie UVF von Unilumin mit einem Pixelpitch von 10 Millimetern. Das Display erreicht bis zu 8.000 Nits Helligkeit und bietet mehr als 70 Prozent Transparenz. So kann der Screen digitale Inhalte abspielen, während weiterhin Tageslicht durch die Konstruktion fällt.

Die Module wiegen rund 8 Kilogramm pro Quadratmeter und arbeiten mit einer Bildwiederholrate von 7.680 Hertz sowie 16-Bit-Graustufenverarbeitung. Diese Spezifikationen sollen eine flüssige Darstellung und stabile Farben auch in hellen Indoor-Bereichen sichern.

Mehrere Montagelösungen nötig

Durch die komplexe Architektur des Einkaufszentrums setzte der Integrator verschiedene Montagelösungen ein – darunter Rahmenvorhangwände, punktgestützte Strukturen und Hängesysteme.

Das Projekt startete 2023 und durchlief mehrere Phasen technischer Planung und Anpassung, bevor die Installation abgeschlossen wurde.

Central World zählt zu den größten Retail-Komplexen Bangkoks und liegt im belebten Geschäftsviertel Ratchaprasong. Der neue LED-Screen unterstützt künftig Werbung, Markeninhalte und visuelle Inszenierungen im hochfrequentierten Innenbereich des Centers.