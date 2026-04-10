Die schweizerische SSP-Gruppe setzt beim Ausbau der Digital Signage-Infrastruktur in der DACH-Region weiterhin auf Bütema. Seit dem Jahr 2020 stattet der Integrator mit seiner Marke Wedeko die Standorte des Travel-Food-Spezialisten aus. Zuletzt wurden dabei neue Installationen am Flughafen Zürich sowie am Züricher Hauptbahnhof umgesetzt.

Das Netzwerk umfasst mittlerweile rund 490 Player in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die technische Lösung kommt bei verschiedenen Gastronomiekonzepten wie Starbucks, Burger King, Backwerk oder Pret A Manger zum Einsatz.

Zentrales CMS steuert Inhalte

Die Hardware besteht aus rahmenreduzierten LCDs und Multi-Display-Setups für digitale Menüboards. Auch Stretch-Displays gehören zur installierten Basis. Ein zentrales CMS übernimmt die Steuerung der Inhalte über verschiedene Marken hinweg. Die Software erlaubt lokale Anpassungen an den einzelnen Standorten.

Besonderer Fokus liegt auf der dynamischen Ausspielung von Inhalten je nach Tageszeit. Damit lassen sich Frühstücksangebote, Lunch-Kampagnen oder Coffee-Deals automatisiert planen. Die Plattform ist skalierbar konzipiert, um weitere Standorte und Marken in das bestehende Netzwerk aufzunehmen.