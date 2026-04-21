BKW, ehemals Berner Kraftwerke ist ein in Bern ansässiges Energie- und Infrastrukturunternehmen. Um die bestehende Digital Signage-Landschaft in ein einheitliches, zentral steuerbares System zu überführen, setzte das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit Echion Communication (Schweiz).

Am Hauptsitz in Bern sowie in den Niederlassungen in der gesamten Schweiz bestand bereits eine vielfältige Digital Signage-Infrastruktur mit unterschiedlichen Displays und LED-Installationen. Ziel des Projekts war es, diese gewachsenen Strukturen in ein einheitliches System zu überführen und zentral steuerbar zu machen.

Durch den Einsatz kompakter Player in Form von Sticks konnten die bestehenden Installationen ohne aufwendige Umbauten in die neue Systemarchitektur integriert werden.

LCDs und LEDs neu gedacht

Insgesamt werden künftig 15 Installationen an verschiedenen Standorten zentral aus dem Corporate Newsroom gesteuert und flexibel bespielt. Die cloudbasierte Infrastruktur ermöglicht künftig eine standortübergreifende Administration aller Screens, bietet laut Echion eine hohe Ausfallsicherheit und eine skalierbare Basis.

Im Zuge der Umsetzung wurde zudem sämtliche vorhandenen Digital Signage-Flächen funktional neu gedacht:

Am Hauptsitz in Bern fungiert ein großformatiger Screen im Empfangsbereich als zentrale Plattform für Unternehmensnews, Kampagnen und Imageinhalte.

Ein freistehender, vierseitig bespielbarer Outdoor-LED-Cube am Haupteingang ermöglicht die Kommunikation von Strategieinhalten, Kennzahlen und Veranstaltungen.

Ein langformatiges LED-Band mit integriertem Börsentemplate verarbeitet Daten in Echtzeit und bindet aktuelle Finanzkennzahlen in die visuelle Kommunikation ein.

Ergänzt wird das System durch zwölf weitere Screens in den Empfangsbereichen verschiedener Standorte in der Schweiz.

Für eine markenkonforme Content-Erstellung wurden sechs Templates entwickelt, die unterschiedliche Anwendungsfälle wie Willkommensinhalte, News oder interne Kommunikation abdecken. Darüber hinaus kann die BKW eigenständig weitere Templates erstellen und Inhalte flexibel anpassen.

„Mit Echion haben wir einen professionellen Partner gefunden, um unser Digital Signage in kurzer Zeit auf eine neue Basis zu stellen“, sagt Michael Blum, Senior Communication Manager bei BKW. „Das System bietet uns flexible und skalierbare Möglichkeiten, die Inhalte aus dem Corporate Newsroom zu steuern und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl am Hauptsitz in Bern wie auch an Außenstandorten im ganzen DACH-Raum zugänglich zu machen.“

Echion Communication (Schweiz) entstand Ende 2024 durch die Übernahme von Screenfoodnet.