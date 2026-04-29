Es ist wohl die kürzeste Strecke der Airline: Eine U-Bahn, die wie ein Flugzeug von British Airways aussieht, fährt derzeit in New York. Es handelt sich dabei um den Shuttle-Zug zwischen Grand Central und Times Square.

Dabei erinnern Details im Inneren der Wagons an markante Designs von British Airways. Dafür gestaltete man unter anderem die Sitze um, verkleidete Türen in Kabinenvorhänge und zeigt auf Bildern Reiseziele der Airline. OMD und Outdoor entwarfen dafür das Konzept.

Auch Ansagen in britischem Akzent

Sowohl innerhalb der U-Bahn als auch in den Stationen gibt es zudem Ansagen in britischem Akzent. Inhaltlich machen sie auf richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen aufmerksam. Sprachlich erinnern sie an die Mundart der Briten.

Die U-Bahn als Flugzeug ist Teil der Werbekampagne „Everything’s Better with a British Accent“. British Airways kooperierte dafür mit Uncommon Creative Studios. Die Kampagne läuft auf Out-of-Home, Social Media und Connected TVs. Die Inhalte spielen auf die Beliebtheit des britischen Akzents unter US-Amerikanern an.

Einer der Werbe-Spots ist hier im Video zu sehen:

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Die Kampagne läuft zwischen Mitte April und Mai 2026. Sie beschränkt sich lokal auf New York und Los Angeles. Zuvor befragte man Bewohner der beiden Städte, was US-Bürger an den Briten besonders schätzen. Das Ergebnis: Neben einem Sinn für Ordnung, Traditionen und Humor ist vor allem der unverkennbare Akzent beliebt.