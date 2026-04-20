Mehreren Berichten zufolge befindet sich SBI Holdings in Gesprächen mit MSG Entertainment, dem Betreiber der Las Vegas Sphere, um die Machbarkeit eines ähnlichen Formats in Japan zu prüfen.

Erste Pläne sehen eine Veranstaltungsstätte mit einer Kapazität von rund 20.000 Plätzen vor. Obwohl die Details noch begrenzt sind, würde das Konzept den Ansatz mit umlaufenden, hochauflösenden Displays widerspiegeln, der die Las Vegas Sphere als neuen Maßstab für Live-Unterhaltung und digitale Experience etabliert hat.

Ein potenzieller Standort, der in Betracht gezogen wird, ist Tokios Hafenviertel, einschließlich Gebieten wie Odaiba, wo derzeit Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit neuer Tourismus-Infrastruktur laufen.

Erste Phase

Das Projekt befindet sich noch in der Sondierungsphase, ein Zeitplan oder Details zur Finanzierung stehen noch nicht fest. Der Schritt spiegelt jedoch das wachsende weltweite Interesse an Veranstaltungsorten der nächsten Generation wider, die Architektur, Medien und Storytelling auf einer einzigen Plattform vereinen.

Für die ProAV- und Digital-Signage-Industrie würde eine in Tokio ansässige Veranstaltungsstätte im „Sphere“-Stil einen weiteren hochkarätigen Einsatz fortschrittlicher LED-Systeme in großem Maßstab darstellen und die Rolle immersiver Display-Umgebungen bei Live-Veranstaltungen, Markenerlebnissen und ortsspezifischer Unterhaltung weiter stärken.

Das Konzept verbreitet sich bereits über die USA hinaus – wo bereits eine zweite Sphere gebaut werden soll: Eine weitere ist für Abu Dhabi geplant, und auch anderswo werden zunehmend Sphere-ähnliche Veranstaltungsortkonzepte geprüft.