Seit der Eröffnung der Sphere in Las Vegas 2023 wird viel darüber spekuliert, wo die nächste entstehen könnte. Das ursprüngliche Ziel von Sphere Entertainment war es, den riesigen, kugelförmigen Veranstaltungsort für Live-Events in London und anderen Großstädten weltweit zu replizieren. London schied jedoch aus, nachdem der Bürgermeister der Stadt die Pläne abgelehnt hatte – es sei eine Sache, eine monströse LED-Kugel in Las Vegas zu bauen, aber eine ganz andere, dasselbe in Europa zu versuchen.

Sphere Entertainment wandte sich daraufhin einer Region zu, die für großartige visuelle Spektakel empfänglicher ist: dem Nahen Osten. Sphere Nr. 2 wurde für Abu Dhabi bestätigt. Aber Sphere Nr. 3 soll offenbar an der Ostküste der USA entstehen.

Die Sphere und andere LED-Wunder Die Las Vegas Sphere ist Teil unseres neuesten invidis Reports „Best of LED – Globale Highlights der Technologie“. Hier stellen wir ikonische LED-Installationen aus der ganzen Welt und aus verschiedenen Verticals vor. Laden Sie sich den Report hier herunter.

Denn Sphere Entertainment hat gerade eine Initiative zur Entwicklung eines weiteren Sphere-Veranstaltungsortes im National Harbor in Prince George’s County, Maryland, vorgestellt – wenn auch in kleinerem Maßstab als das Original. Der geplante Veranstaltungsort würde Platz für etwa 6.000 Personen bieten – weit weniger als die 17.500 Plätze fassende Sphere in Las Vegas –, wäre aber ansonsten eine ziemlich genaue Nachbildung. Die National Harbor Sphere würde die gleiche Kerntechnologieplattform beinhalten, darunter eine 16K-by-16K-LED-Displayfläche im Innenraum, immersives Raumklang-Audio, haptische Sitze und Umgebungseffekte. Außerdem würde sie wie die Las-Vegas-Kugel über eine Exosphere verfügen, die für künstlerischen Content und DooH-Kampagnen genutzt wird.

Mehr als 4.000 Arbeitsplätze

„Unser Fokus lag schon immer darauf, ein globales Netzwerk von Spheres in zukunftsorientierten Städten aufzubauen“, kommentiert James L. Dolan, Executive Chairman und CEO von Sphere Entertainment. Er erklärte, dass das Projekt bereits die Unterstützung des Gouverneurs von Maryland, Wes Moore, und der Verwaltungschefin von Prince George’s County, Aisha Braveboy, habe, und verwies auf die gemeinsame Begeisterung für das Potenzial eines neues Experience-Flagships in der Region.

National Harbor ist ein gemischtes Unterhaltungs- und Tourismusviertel am Potomac River, etwa 15 Minuten von der Hauptstadt Washington D.C. entfernt, das jährlich rund 15 Millionen Besucher anzieht. Das Projekt würde sowohl von öffentlicher als auch von privater Seite unterstützt werden, darunter mit staatlichen, lokalen und privaten Fördermitteln in Höhe von schätzungsweise 200 Millionen US-Dollar. Die von den Partnern veröffentlichten Zahlen zu den erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen gehen von etwa 2.500 Arbeitsplätzen im Baugewerbe und 4.750 dauerhaften Arbeitsplätzen im Betrieb aus, wobei die jährlichen wirtschaftlichen Auswirkungen nach der Eröffnung der Anlage voraussichtlich 1 Milliarde US-Dollar übersteigen werden.

Auf Skalierung ausgerichtet

Sphere Entertainment hat wiederholt betont, dass die übergeordnete Strategie darin besteht, das Sphere-Konzept mit Hilfe von Veranstaltungsorten unterschiedlicher Größe auf weitere Märkte auszuweiten. Und dafür wurden bereits die Grundlagen geschaffen: Viele der in der Sphere verwendeten Technologien wurden entweder gemeinsam mit den Eigentümern des Veranstaltungsortes entwickelt oder durch Mehrheitsbeteiligungen an den dahinter stehenden Unternehmen erworben. Gleichzeitig hat die Las Vegas Sphere bereits Pläne für ähnliche Veranstaltungsorte außerhalb des Sphere Entertainment-Ökosystems inspiriert. MGM Resorts hat beispielsweise eine Sphere-ähnliche Struktur als Teil eines neuen Mega-Resort-Projekts in Dubai vorgeschlagen.

Derzeit unterstreicht das National Harbor-Projekt, dass die Möglichkeiten von großen LED-Architekturen noch lange nicht ausgeschöpft sind und immersive Unterhaltungsprojekte sowohl in den USA als auch in anderen Teilen der Welt nach wie vor sehr gefragt sind.

Anzeige