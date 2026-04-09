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Instore Retail Media

1.500 Stelen für Migros

Der schweizerische Full-Service-Anbieter JLS realisiert für die Supermarktkette Migros ein Instore-Retail-Media-Konzept. Der Rollout startete im August – 650 Stelen von 1.500 Stelen stehen bereits.
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JLS verantwortet den Instore Retail Media Rollout der Supermarktkette Migros in der Schweiz. (Foto: jls)
JLS verantwortet den Instore Retail Media Rollout der Supermarktkette Migros in der Schweiz. (Foto: jls)

Nachdem im die Schweizer Supermarktkette Migros kürzlich ihr digitales Werbeangebot erweiterte, schreitet auch der Instore-Rollout voran.

Der End-to-End-Anbieter JLS verantwortet das landesweit angelegte Projekt. Seit August 2025 wurden mit 650 Stelen fast die Hälfte der geplanten 1.500 Stelen in allen Migros-Filialen in der Schweiz installiert. Die Displays stammen von Samsung, das CMS stellt der schwedische Anbieter Dise bereit.

Inhalte lokal oder national

Inhalte können dabei sowohl lokal angepasst als auch über alle Screens hinweg gleich ausgespielt werden.

JLS und Migros wollen damit einen Kanal schaffen, der Kaufentscheidungen direkt am POS wirksam begleitet. Hinter dem Rollout steht damit ein klar skalierbares Retail‑Media‑Konzept: Die Stelen wirken direkt im Entscheidungs­moment am Regal. Automatisierte, filialrelevante Inhalte sorgen dafür, dass das Inventar nicht nur sichtbar ist, sondern als effizient betreibbarer Medienkanal funktioniert.

Mit Criteo: Migros baut Retail Media aus