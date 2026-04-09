Nachdem im die Schweizer Supermarktkette Migros kürzlich ihr digitales Werbeangebot erweiterte, schreitet auch der Instore-Rollout voran.

Der End-to-End-Anbieter JLS verantwortet das landesweit angelegte Projekt. Seit August 2025 wurden mit 650 Stelen fast die Hälfte der geplanten 1.500 Stelen in allen Migros-Filialen in der Schweiz installiert. Die Displays stammen von Samsung, das CMS stellt der schwedische Anbieter Dise bereit.

Inhalte lokal oder national

Inhalte können dabei sowohl lokal angepasst als auch über alle Screens hinweg gleich ausgespielt werden.

JLS und Migros wollen damit einen Kanal schaffen, der Kaufentscheidungen direkt am POS wirksam begleitet. Hinter dem Rollout steht damit ein klar skalierbares Retail‑Media‑Konzept: Die Stelen wirken direkt im Entscheidungs­moment am Regal. Automatisierte, filialrelevante Inhalte sorgen dafür, dass das Inventar nicht nur sichtbar ist, sondern als effizient betreibbarer Medienkanal funktioniert.