Auf der Touch Taiwan 2026 konnten die Besucher hautnah die neuesten Display-Trends, die in Zukunft die Digital Signage-Branche prägen könnten, miterleben. Dazu gehörten unter anderem E-Paper, formbare Displays und 3D-Effekt-Screens. invidis war live vor Ort und konnte sich nicht nur ein, sondern gleich eine ganze Reihe von Bildern machen.