Was wird die Display-Technologien in den kommenden Jahren prägen? Die Fachmesse „Touch Taiwan“ bot zu dieser Frage spannende Einblicke. Als eine der wichtigsten Veranstaltungen Asiens für Display-Komponenten und -Materialien gibt die Messe einen Ausblick auf Innovationen, die schon bald die Digital Signage-Produkte der weltweit führenden Display-Marken beeinflussen könnten.

Die taiwanesischen Technologiekonzerne AUO und Innolux stehen erneut an vorderster Front und präsentieren neue Ideen und Anwendungsfälle, die die Rolle der Displayhersteller als zentrale Innovationsmotoren für die Branche unterstreichen. An ihrer Seite stellen internationale Glashersteller neue Display-Formfaktoren vor. Glas bleibt das unverzichtbare Substrat für LCD-, OLED- und zunehmend auch Chip-on-Glass (CoG)-MicroLED-Lösungen. Mit Blick auf die Zukunft ist auch der deutsche Spezialchemiekonzern Merck auf der Messe dabei, der weltweite Marktführer bei Flüssigkristallmaterialien – nach wie vor der grundlegende Baustein der meisten Display-Technologien.

Ein Großteil dessen, was in Taipeh zu sehen ist, wird letztendlich Eingang in die Digital Signage-Portfolios von Samsung, LG und anderen großen Display-Marken finden. Schließlich sind diese Hersteller in hohem Maße auf Komponenten und Technologien angewiesen, die von AUO, Innolux und anderen Unternehmen dieser Branche entwickelt wurden.

Während Digital Signage nach wie vor eine Schlüsselanwendung darstellt, gewinnen Displays in anderen Branchen zunehmend an Bedeutung – insbesondere in der Automobilindustrie, wo neue Formfaktoren, Transparenz und gebogene Displays immer stärker nachgefragt werden.

Wichtige Trends

Wenn es nach den Zulieferern geht, wird CoG-MicroLED eine der prägenden Technologien der Zukunft sein. Die ersten Entwicklungslösungen, die im Idealfall transparent sind, wurden bereits auf den jüngsten ISE-Messen vorgestellt und lassen neue Möglichkeiten sowohl für Signage als auch für die architektonische Integration erkennen.

Ein weiterer wichtiger Trend Displays für 3D-Effekte in ihren vielfältigen Varianten. Diese reichen von kleinräumigen Anwendungen, wie sensorbasiertem 3D für medizinische Zwecke, bis hin zu 3D für das bloße Auge im Einzelhandel und bei großformatigen Installationen. In einigen Fällen wirken subtile 3D-Effekte unbewusst, um Aufmerksamkeit zu erregen; in anderen Fällen sind immersive Einzelnutzererlebnisse das Ziel. Bei großen Displays konzentrieren sich die Anbieter auf spezielle optische Folien, die auf LCD-Panels aufgebracht werden – ein Ansatz, der von Samsung mit seinem Spatial Display und speziellen Lentikularfolien bereits kommerzialisiert wurde.

Auf der Touch Taiwan fast unbemerkt, aber wohl zu den vielversprechendsten Innovationen zählend, sind energieeffiziente LTPS-Displays. Diese Panels bieten eine hervorragende Bildqualität bei einem Stromverbrauch von nur 0,45 Watt, ermöglicht durch eine dynamische Bildwiederholfrequenz von 1 bis 165 Hz. Bereits in Notebook-Displaygrößen erhältlich, werden voraussichtlich größere Formate für Digital Signage folgen. Diese Technologie könnte letztlich einige der besten Eigenschaften von E-Paper und herkömmlichen LCDs vereinen.

Apropos E-Paper: Es war auf der Messe allgegenwärtig – auch wenn der Branchen-Disruptor E Ink zum ersten Mal nicht mit einem eigenen Stand vertreten war. Gebogene E-Paper-Displays wurden von AUO prominent präsentiert, ebenso wie transparente LED-Lösungen auf gebogenen Glaselementen, beispielsweise für Anwendungen in Frischetheken. Viele der E-Ink-Konkurrenten sind in puncto Bildqualität noch nicht so weit, um mit dem globalen Marktführer zu konkurrieren, doch in Zukunft wird der Markt E-Paper-Lösungen von mehreren Herstellern sehen.

Mehr als nur flache Screens

Eine Botschaft der Touch Taiwan ist klar: Die Zukunft der Digital Signage muss nicht flach sein. Gebogene Displays, tragbare Formfaktoren und MicroLED-Anwendungen für mobile Geräte werden immer ausgereifter. Inwieweit diese Technologie von den großen Display-Anbietern übernommen wird, bleibt abzuwarten.

Um die Marktakzeptanz zu beschleunigen, hat AUO mit der Gründung von AUO Display Plus einen strategischen Schritt unternommen. Das Unternehmen integriert die Digital Signage-Komponenten der Gruppe in kaufbereite Lösungen, die sich an Integratoren und Endkunden richten, die nach Alternativen oder Ergänzungen zu den Angeboten etablierter Display-Marken suchen. Die Produkte sind sowohl unter der Marke AUO Display Plus als auch als White-Label-Lösungen erhältlich, sodass Integratoren Displays unter ihrer eigenen Marke auf den Markt bringen können.

Diese Entwicklung ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich nicht nur die Display-Technologie rasant weiterentwickelt, sondern auch die Rollen innerhalb der Wertschöpfungskette. Komponentenhersteller werden zu Lösungsanbietern, während traditionelle Display-Anbieter zunehmend in Softwareplattformen investieren. Das Digital Signage-Ökosystem wird immer dynamischer – und weitaus weniger vorhersehbar.