Ziemlich coole Werbung: Evergreen Digital Media, EDM, und Digi Point Media bauen das Icebox Network aus: Die Partner planen den Einsatz von digitalen Screens an 500 Standorten in großen US‑Märkten.

Das Netzwerk ist als Micro-DooH-Plattform konzipiert und nutzt Displays, die direkt an Eis-Truhen im Handel montiert sind. Ziel sind Werbekontakte unmittelbar am Point of Purchase.

Die Kooperation verteilt die Aufgaben klar: EDM bringt Kapital, Hardware und die Content-Management-Plattform ein. DPM verantwortet Rollout und Betrieb der Screens. Zum Einsatz kommen die Displays in Supermärkten, Convenience- und Getränkemärkten. Die Platzierung erfolgt direkt an den Kühlmöbeln.

Screens mit Kundenansprache direkt vor Kaufentscheidung

Das Format ist bewusst klein und stark auf den Nutzungskontext ausgerichtet. Die Screens sprechen Käufer in den letzten Momenten vor der Kaufentscheidung an. Diese Situation gilt als besonders relevant, da Entscheidungen an dieser Stelle häufig spontan getroffen werden.

EDM betreibt bereits Retail-Media-Netzwerke an mehreren tausend Standorten in Nordamerika. Mit dem Icebox Network erweitert das Unternehmen sein Portfolio um stärker spezialisierte, einrichtungsbasierte Medien. Der Ansatz steht für einen wachsenden Trend zu Micro-DooH — also kleineren, integrierten Screens mit Einsatzort im Store.

Diese Netzwerke konkurrieren nicht mit großformatigen Displays. Sie setzen auf Nähe und Timing. Platzierung und Kontext sollen Aufmerksamkeit schaffen, wo klassische In‑Store-Signage oft an Grenzen stößt.