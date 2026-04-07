GWA und Weischer haben den Gewinner ihres ersten gemeinsamen Kreativwettbewerbs bekanntgegeben. Im Finale in Hamburg setzte sich Team AK & AG gegen vier weitere Teams durch. Insgesamt hatten mehr als 60 Teams an dem zweiphasigen Wettbewerb teilgenommen.

Der Wettbewerb war von GWA, dem GWA Youngboard und Weischer initiiert worden. Medienpartner waren neben Weischer.Cinema auch Ströer, die Mediaagenturen e.V., Walldecaux und McCann. Das Finale fand am 26. März 2026 in den Räumen der Hirschen Group statt.

Siegerteam fährt zum Cannes Lions Festival

Die Kampagnenidee des Siegerteams sieht eine App vor, über die junge Nutzer bei ehrenamtlicher Tätigkeit Punkte sammeln und bei Kooperationspartnern einlösen können. Ambassadors und Kooperationspartner sollen das Konzept über eigene Erfahrungsberichte verbreiten. Als Preis erhält das Team die Umsetzung der Kampagne sowie Tickets und Reisekosten zum Cannes Lions Festival, das vom 22. bis 26. Juni 2026 in Cannes stattfindet.

Hintergrund ist das von der Initiative #Usethenews gestartete „Projekt Zuversicht“. Eine gleichnamige Studie des Rheingold Instituts zeigt: Nur 10 Prozent der jungen Menschen glauben, selbst etwas bewirken zu können.

„Gesellschaftliche Verantwortung trifft den Nerv der Nachwuchskräfte. Die Motivation, wirklich etwas zu bewegen, ist da. Genau diese Energie und die Ideen junger Talente möchten wir nutzen, um mehr Zuversicht und Mut in die Gesellschaft zu bringen“, sagt Claudia Díaz Sánchez, Vorständin bei GWA.

Die anderen Finalisten im Überblick: