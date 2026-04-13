Der Retailer Walmart Mexico baut seine Partnerschaft mit dem Retailtech-Anbieter Vusiongroup aus. Der Händler führt die Connected-Store-Plattform und elektronische Regalpreisschilder, ESLs, des Anbieters in zusätzlichen Filialen im ganzen Land ein.

Der Rollout umfasst Walmart-Express-Filialen und Supercenter. Damit wird eine bestehende Zusammenarbeit fortgesetzt, die auf die Digitalisierung der Preisauszeichnung sowie der Filialprozesse abzielt.

Aktualisierung der Preise in Echtzeit

Die Plattform von Vusion kombiniert elektronische Regalpreisschilder mit der Dateninfrastruktur. Sie verknüpft Preise, Produktinformationen und Warenbestände im Markt. Händler können Preise und Produktdaten in Echtzeit aktualisieren. Zusätzlich unterstützt die Technologie operative Funktionen wie automatisierte Regalüberwachung und die Lokalisierung von Produkten.

Vusion zufolge soll der Rollout in Mexiko die Effizienz der Filialabläufe steigern. Gleichzeitig soll er die Genauigkeit und Konsistenz der Preisinformationen über alle Standorte hinweg verbessern.

Paralleler Rollout in USA

Das Projekt läuft parallel zum ESL-Rollout bei Walmart in den USA. Dort treibt der Konzern die Einführung elektronischer Regalpreisschilder im gesamten Filialnetz voran. Ziel ist es, die Instore-Technologie zu modernisieren und manuelle Preisaktualisierungen zu reduzieren.

Gleichzeitig ist der Einsatz digitaler Regalpreisschilder zuletzt in die Kritik geraten. Verbraucherschützer und Medien äußerten dabei die Sorge, die Technologie könne Dynamic Pricing oder sogenannte Surge Pricing ermöglichen. Preise könnten sich dabei abhängig von Nachfrage oder anderen Faktoren verändern.

Walmart weist diese Bedenken zurück. Das Unternehmen betont, die Technologie nicht für dynamische oder anlassbezogene Preisanpassungen zu nutzen. Zudem halte man an der langjährigen Strategie der „Everyday Low Prices“ fest.

Elektronische Regalpreisschilder werden weltweit zunehmend von großen Handelsunternehmen eingeführt. Sie sind Teil umfassender Digitalisierungsinitiativen im stationären Handel. Vor allem Lebensmittelhändler und Big-Box-Retailer wollen Abläufe verschlanken, die Preisgenauigkeit erhöhen und ihre Filialen enger mit digitalen Handelssystemen verzahnen.