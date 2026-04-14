Der Hersteller Absen kündigte es bereits auf der ISE 2026 an, nun erweitert das Unternehmen seine Saturn-Serie offiziell um ein weiteres LED-Display. Das Modell SA 1.5 richtet sich dabei an Anwendungen im Bereich Live-Events, Broadcast-Studios und Corporate-Produktionen.

Das Display arbeitet mit einem Pixelpitch von 1,56 Millimetern. Damit liegt die Auflösung unter bisherigen Varianten der Serie mit 1,9 und 2,6 Millimetern. Zum Einsatz kommt Flip-Chip-COB-Technologie, bei der die LEDs direkt auf dem Trägermaterial montiert sind.

Absen feiert 25-jähriges Firmenjubiläum in Shenzen Absen feierte in Shenzhen sein 25-jähriges Jubiläum mit dem „2026 Global Spring Event“. Rund 100 internationale Partner aus Europa, Amerika und Asien erlebten die Produktneuheiten von der ISE 2026 sowie das neue Serviceframework „Absen Care“ – ein herstellerseitig standardisierter Service, der den gesamten Produktlebenszyklus von Installation bis Langzeit-Support abdeckt.

Das Panel ist als monolithische Struktur ausgeführt. Absen nennt eine höhere Stabilität und geringeren Energiebedarf im Vergleich zu konventionellen Konstruktionen. Nach Angaben des Herstellers liegt zudem der Stromverbrauch rund 30 Prozent unter vergleichbaren Produkten. Gleichzeitig soll die Stabilität um etwa 40 Prozent steigen.

7.680 Hertz und 1.200 Nits

Ein einzelnes Cabinet misst 50 mal 50 Zentimeter und wiegt 7,2 Kilogramm. Die Helligkeit beträgt 1.200 Nits, der Kontrast liegt bei 8.000:1. Die Bildwiederholrate erreicht 7.680 Hertz. Eine Kombination aus Anti-Glare-Film und schwarzer Beschichtung reduziert Reflexionen bei Kameraproduktionen. Das unternehmenseigene Schutzkonzept „6-Star Shield“ soll vor Feuchtigkeit, Staub und mechanische Belastungen schützen.

„Durch die Integration der nächsten Generation der COB-Technologie in eine bewährte mechanische Plattform haben wir eine vielseitige Lösung geschaffen, die die Investitionen unserer Kunden schützt und gleichzeitig die Grenzen des im Rental-Markt Möglichen verschiebt“, sagt Emma Liu, EU Regional President bei Absen.