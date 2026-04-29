Die ÖBB Werbung nimmt eine neue großflächige Indoor-LED in Betrieb. Nach zwei Jahren Projektlaufzeit leuchtet der Panorama-Display nun am Wiener Hauptbahnhof.

Die Bildfläche beträgt 112 Quadratmeter. Laut ÖBB Werbung ist es die größte digitale Flagship-Fläche des Unternehmens. Dabei wurden 2.208 LED-Panels verbaut. Zwei Kilometer Netzwerkkabel vernetzen das neue Display.

Erste Kampagne zu ESC

Die erste Kampagne läuft bereits auf der Panorama-Wall. Dabei macht die ÖBB als Mobilitätspartner des Eurovision Song Contest, ESC, auf den traditionsreichen Musikwettbewerb aufmerksam. Dieser findet 2026 in Wien statt.

Die Kampagne läuft vom 24. April bis 17. Mai 2026.

Neben Großformat-DooH setzt die ÖBB auf eine nationale Print-Streuung, Hörfunk sowie eine hohe digitale Sichtbarkeit mit Spezialumsetzungen. Das österreichweite digitale ÖBB Railscreen-Station-Netz ergänzt den Mediamix.

Damit hat Österreich auch einen neuen Großformat-LED-Screen – obwohl er nicht ganz an die mehr als 300 Quadratmeter von Ströers The Whale ankommt.