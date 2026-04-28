Ein neuer Flagship-Store der Buchhandelskette Thalia ist im Stil der 1920er-Jahre eingerichtet. In der Tauentzienstraße 13 werden auf 1.800 Quadratmetern Erinnerungen an die Boom-Jahre der Stadt geweckt – inklusive Säulenverkleidungen, die an die aus Berlin stammenden Litfaßsäule erinnert. die im vergangenen Jahr ihr 170-jähriges Bestehen feierte.

Auch der restliche Ladenbau wurde im Thema weitergeführt: „Über die gesamte Buchhandlung hinweg haben wir Gestaltungselemente im Art Déco Stil integriert, ganz wie es damals modern war“, erläutert Dorthe Meier, verantwortliche Innenarchitektin bei Thalia. In der Kinderabteilung gibt es ein Karussell mit drei historischen Karussellpferdchen – insgesamt ist der Bereich im Jahrmarktcharakter gehalten. Die Jugendbuchabteilung ist mit einer Lounge im Terrazzo-Stil ausgestattet. Ein Highlight: Das goldene, erleuchtete Ornament im Treppenauge, das an Sonnenstrahlen erinnert.

Für zusätzlichen Flair sollen das integrierte Café „Buch und Bohne“ mit Blick auf die Gedächtniskirche sowie ein reichhaltiges kulturelles Programm sorgen. „Die Eröffnung unseres Flagship-Stores hier in Berlin, direkt am Tauentzien, vis-a-vis der Gedächtniskirche, ist für uns ein Meilenstein“, betont Thalia-Vertriebsdirektor Johannes Brancke. „Es ist schon jetzt eine unserer wichtigsten Thalia Buchhandlungen, die auch weit über die Grenzen der Hauptstadt hinweg Strahlkraft haben wird.“

Smit unterstreicht der neue Flagship-Store die Bestrebungen des physischen Retails, dem E-Commerce durch ausgebaute Experiences entgegenzutreten. Das gilt besonders für dne Buchhandel, der durch Online-Bestellungen ernsthafte Konkurrenz bekommen hat.