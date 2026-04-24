Der australische Elektronikhändler JB Hi-Fi setzt künftig auf die DooH-Plattform von Broadsign, um sein Retail-Media-Netzwerk (RMN) auf über 200 Filialen im ganzen Land auszubauen.

Die Broadsign-Lösung, die bereits rund 2,8 Millionen Out-of-Home-Flächen weltweit steuert, bündelt Content-Management und Werbevermarktung in einem System. Sie ermöglicht unter anderem Echtzeit-Einblicke in verfügbare Werbeflächen, die Ausspielung von Kampagnen sowie deren Auswertung – und sorgt so für schlankere Prozesse und gezieltere Werbung direkt im Store.

Über eine offene API in der Broadsign-Plattform will JB Hi-Fi sein Netzwerk zudem mit Omnichannel-RMN-Plattformen wie Retail Media Works und Criteo verknüpfen.

„Wir sehen ein wachsendes Interesse an Retail Media – vor allem von Marken, die Kundinnen und Kunden genau dann erreichen wollen, wenn die Kaufentscheidung ansteht“, sagt Gary Siewert, Director of Marketing und E-Commerce bei JB Hi-Fi. „Die Screens in unseren Filialen waren schon da. Mit Broadsign haben wir jetzt auch die passenden Tools, wie sie große Medienhäuser nutzen – und können unser Angebot deutlich skalieren.“

Auch Broadsign sieht in der Zusammenarbeit großes Potenzial: „JB Hi-Fi vereint als Australiens führender Elektronikhändler viele der weltweit wichtigsten Marken“, so Ben Allman, Regional VP Platform Sales. „Mit einer starken Lösung wie Broadsign holt das Unternehmen noch mehr aus seinem Retail-Media-Netzwerk heraus und stellt sich zugleich bestens für den wachsenden Wettbewerb auf.“