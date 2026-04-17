Toyota hat das österreichische Retail-Media-Netz von Obi, betrieben von Zugkraft, genutzt, um seine Gewerbewochen direkt im Umfeld von Handwerkerinnen und Handwerkern, Bauunternehmen und Gewerbetreibenden zu platzieren.

Die Kampagne lief vom 16. Februar bis 31. März 2026 und wurde auf 30 digitalen LED-Eingangsscreens in 21 Obi-Märkten in ganz Österreich ausgespielt. Insgesamt entstanden dabei mehr als fünf Millionen Sichtkontakte sowie 500.000 garantierte Spot-Ausspielungen auf den großflächigen LED- Walls.

Für Toyota entstehe dadurch ein Umfeld, das ideal zur Zielgruppe passt. Denn hier sind täglich Menschen unterwegs, für die Transporter und Nutzfahrzeuge ein zentrales Arbeitsmittel sind. Zudem nutzte die Kampagne die hohe Besucherfrequenz zur Frühjahrszeit.

Österreichweites Netzwerk

„Digitale Außenwerbung im Retail-Umfeld verbindet Reichweite mit Relevanz. Marken erreichen ihre Zielgruppen genau dort, wo Entscheidungen entstehen, mitten im Alltag“, sagt Manfred Oschounig, Head of Sales von Zugkraft.

Zugkraft betreibt ein österreichweites Netzwerk digitaler Werbeflächen und vermarktet rund 2.400 Screens in unterschiedlichen Umfeldern, von Einkaufszentren und Fitnessstudios bis hin zu Baumärkten und Straßen.