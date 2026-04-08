Future Stores an der Oxford Street fungiert als modulare, immersive Retail-Fläche für Markenkampagnen. Das Konzept bietet eine 400 Quadratmeter große Showroom-Umgebung mit fest installierten LED-Wänden zur Miete an.

Vom 30. März bis 13. April 2026 belegt das Fintech-Unternehmen Wise diesen Standort als erste physische Markenpräsenz. Die Agentur Dalziel & Pow entwarf das Konzept für den Pop-up-Store.

Wise nutzt die Fläche zur Visualisierung seiner digitalen Geldtransfer-Services. Das Projekt markiert somit den Übergang der Online-Marke in den stationären Handel.

Interaktive Inhalte und Stationen auf der Fläche

Bisherige Mieter wie Tesla oder Pepsi präsentierten vorrangig Hardware oder Konsumgüter. Wise setzt stattdessen auf die Vermittlung von Finanzwissen an interaktiven Stationen.

Die Besucher steuern die Inhalte über die integrierten Screens und mobile Endgeräte. Über die Fläche verteilte interaktive Terminals zeigen zusätzlich Produktfunktionen und Anwendungsfälle der Software.

„Von Anfang an war es das Ziel, mit den Codes traditioneller Bankumgebungen zu brechen und etwas viel Explorativeres und Immersiveres zu schaffen“, sagt Anna Sanders, Associate Creative Director bei Dalziel & Pow.

Die 360-Grad-LED-Wände bespielen den gesamten Raum. Der Technik-Betreiber und Vermieter des Standorts Outform setzt dabei auch Analytics-Systeme zur Messung von Passantenströmen und Verweildauer ein.