Der Skycom Social Tree in Delhi ist im Betriebsmodus. Eine der hochauflösendsten LED-DooH-Installationen Indiens wiegt 350 Tonnen und löst seine Inhalte in 12K auf.

Der Social Tree steht im Geschäftsviertel von Delhi, wo Blackstone das Einkaufszentrum Nexus Select Citywalk als umsatzstärkste Mall des Hauptstadtgebiets betreibt. Seit 20 Jahren nutzen die Anwohner aus den umliegenden wohlhabenden Vierteln das Zentrum regelmäßig. Apple eröffnete dort seinen ersten Store in Indien.

Teil eines DooH-Mall-Netzes

Skycom India betreibt bereits ein umfangreiches DooH‑Netz im Inneren der Mall – darunter LED‑Säulen, Perimeter‑Boards und Kioske. Die Standorte punkten mit Besucherandrang, Nähe zum Point of Sale und dem einzige Quividi‑basierte Audience‑Measurement‑Einsatz in Indien.

Shekhar Rao, CEO von Skycom India, wollte jedoch mehr: eine ikonische Installation am Haupteingang der Mall, die sich klar abhebt und mit nichts sonst in Indien vergleichbar ist. Inspirationen lieferten globale Showcases und die letzte DSS-Konferenz und das Konzept nahm Fahrt auf.

Stabilität als Herausforderung

Die fertige Installation besteht aus vier LED‑Screens, die an einer baumähnlichen LED‑Struktur montiert sind. Sie ist für interaktive Formate, immersive Inhalte und Markenauftritte ausgelegt.

Die Umsetzung erforderte dabei eine komplexe Statik. Ein massiver Betonkern sorgt dabei für ausreichende Stabilität bei extremen Windlasten. Da die bestehende Parkebene unter dem Vorplatz die Last nicht tragen konnte, verstärkten Ingenieure die Stützen.

Auch die Witterungsbeständigkeit stellte hohe Anforderungen. Die gesamte Struktur — vom Stamm über die Äste bis zu LED‑Modulen und Servergehäusen — ist klimatisiert und für die äußeren Bedingungen in Delhi ausgelegt. Dazu gehören starke Winde, heftige Regenfälle und hohe Luftverschmutzung. Dynamische Beleuchtung entlang der Äste synchronisiert sich mit dem Content und erzeugt ein skulpturartiges Gesamtbild.

Ein Selfie-Magnet — schon vor dem Start

Schon vor der offiziellen Eröffnung zog die Installation viele Besucher an. Abends läuft eine Licht‑ und Bewegungsshow mit exklusiven Inhalten des Digital‑Art‑Kollektivs D’strict aus Seoul. Allein der Lizenzvertrag umfasst laut den Projektverantwortlichen mehr als 100 Seiten.

Das Projekt erwies sich als deutlich komplexer als geplant. Skycom bereitet bereits weitere Ausbauphasen vor.

Premiere für Indiens DooH-Markt

Der LED‑Markt in Indien wird bisher von Straßenwerbeflächen und klassischen Indoor‑Mallscreens geprägt. Große architektonische Digital‑Installationen sind selten. Mit wachsender Mittelschicht, starker Mall‑Kultur und einer eng verzahnten asiatischen Lieferkette dürfte jedoch die Zahl solcher Projekte steigen.

Für Shekhar Rao und sein Team rückt nun die Vermarktung in den Mittelpunkt. Die Investition liegt im Millionenbereich. Erste Rückmeldungen von Agenturen und Werbekunden deuten auf großes Interesse an einer neuen, markanten DooH‑Fläche in der Hauptstadt hin.