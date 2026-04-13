Ein neuer Flugsteig für den Franz-Josef-Strauss-Flughafen: Das neue T1-Pier am Munich Airport wird am 21. April eröffnet und wird Non-Schengen-Flüge von rund 40 Airlines bedienen.
Dabei setzt der Flugsteig auf viel Experience für die Reisenden. Dafür sorgen unter anderem Gastrokonzepte von unter anderem Käfer und Dean&David sowie die Airport Lounge World mit mehr als 1.200 Quadratmetern.
DooH gleich mitgedacht
Kein Flughafen-Neu- oder -Ausbau kommt heutzutage noch ohne DooH-Aufrüstungen aus. So ist es auch hier: Das T1-Pier wird mit einigen digitalen Werbe-Assets ausgestattet sein, die auch gleich zur Eröffnung buchbar sind.
Die auffälligste Fläche bietet eine 40 Quadratmeter große LED-Wall im Plaza-Bereich, die mit einer Analogfläche darunter kombiniert ist. Zudem sind im Pier insgesamt 25 weitere LED-Flächen verteilt-
Insgesamt 80 Werbeflächen
Ebenfalls präsent werden die neuen DooH-Stelen vor und bei der Sicherheitskontrolle sein. Sechs Totems im DCLP-Format werden hier verfügbar sein. Zudem gibt es 8 LCD-Monitore in der Airport World Lounge und 14 Screens im Gepäckabholungsbereich.
Ergänzt wird das Inventar durch 10 Exponat- und Promotionflächen; insgesamt stehen im neuen Pier 80 Werbemöglichkeiten zur Verfügung, die der Flughafen entlang der Passenger Journey platziert hat.
Ab dem Frühjahr erwartet der Flughafen München rund 6 Millionen Passagiere für den T1-Pier – darunter zu gleichen Teilen Reisende aus dem Ausland und deutsche Passagiere auf internationalen Reisen.
The DSS 2026 am Flughafen
Im April öffnet der T1-Pier, im Mai ist dann die internationale Digital Signage-Elite zu Gast auf dem DSS 2026. Auf dem Programm stehen unter anderem die Next Generation an Digital Signage-Lösungen, vernetzte Geschäftsmodelle und neue Impulse für Digital Signage und DooH. Hier geht es zum Ticketkauf.