Ein neuer Flugsteig für den Franz-Josef-Strauss-Flughafen: Das neue T1-Pier am Munich Airport wird am 21. April eröffnet und wird Non-Schengen-Flüge von rund 40 Airlines bedienen.

Dabei setzt der Flugsteig auf viel Experience für die Reisenden. Dafür sorgen unter anderem Gastrokonzepte von unter anderem Käfer und Dean&David sowie die Airport Lounge World mit mehr als 1.200 Quadratmetern.

DooH gleich mitgedacht

Kein Flughafen-Neu- oder -Ausbau kommt heutzutage noch ohne DooH-Aufrüstungen aus. So ist es auch hier: Das T1-Pier wird mit einigen digitalen Werbe-Assets ausgestattet sein, die auch gleich zur Eröffnung buchbar sind.

Die auffälligste Fläche bietet eine 40 Quadratmeter große LED-Wall im Plaza-Bereich, die mit einer Analogfläche darunter kombiniert ist. Zudem sind im Pier insgesamt 25 weitere LED-Flächen verteilt-

Insgesamt 80 Werbeflächen

Ebenfalls präsent werden die neuen DooH-Stelen vor und bei der Sicherheitskontrolle sein. Sechs Totems im DCLP-Format werden hier verfügbar sein. Zudem gibt es 8 LCD-Monitore in der Airport World Lounge und 14 Screens im Gepäckabholungsbereich.

Ergänzt wird das Inventar durch 10 Exponat- und Promotionflächen; insgesamt stehen im neuen Pier 80 Werbemöglichkeiten zur Verfügung, die der Flughafen entlang der Passenger Journey platziert hat.

Ab dem Frühjahr erwartet der Flughafen München rund 6 Millionen Passagiere für den T1-Pier – darunter zu gleichen Teilen Reisende aus dem Ausland und deutsche Passagiere auf internationalen Reisen.