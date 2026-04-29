Die US-amerikanische Rockband Phish tritt mit einer neunteiligen Konzertreihe wieder in The Sphere in Las Vegas auf. Für die Bühnenshow arbeitet Phish erneut mit Moment Factory zusammen. Dabei kommen Echtzeit-Visuals und großformatige LED-Welten zum Einsatz.

Musik, Band, Bilder und Publikum beeinflussen die Show — so entsteht ein immersives Konzerterlebnis.

Moment Factory verantwortet die Kreativ- und Showregie. Der Schwerpunkt liegt auf dynamischen visuellen Systemen, die sich in Echtzeit mit der Musik verändern und sich flexibel anpassen. Denn: Die Setlists sind offen und Phish improvisiert live viel.

Improvisierte Inhalte in Musik und Bild

Dafür entwickelt Moment Factory visuelle Sequenzen und Systeme, die auf die Musik unmittelbar reagieren. Zudem kann die Konzertregie weitere Inhalte abspielen und auf vorgefertigte Inhalte zurückgreifen.

Die Konzertreihe folgt auf den erste Auftritt der Band in The Sphere 2024. Die Show nutzt dabei die umlaufende LED-Fläche um die Bühne und die erweiterten Möglichkeiten des Venues. Die LEDs umhüllen das Publikum und erweitern die Bühne über klassische Sichtachsen hinaus.