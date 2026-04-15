Der Digital‑Signage‑Anbieter Crown TV installierte insgesamt neun Displays im umgestalteten Flagship-Store von Victoria’s Secret. Zum Einsatz kamen drei 98‑Zoll‑ und sechs 85‑Zoll‑4K‑Panels von Samsung.

Die Screens sind dabei im gesamten Verkaufsraum verteilt und spielen Kampagnenmotive aus dem Umfeld der Dokumentation „The Tour ’23“. Der Film porträtiert 20 Künstlerinnen aus aller Welt, die an der Fashion Show 2023 der Marke beteiligt waren.

Die neuen Displays sind neben Mannequin‑Inszenierungen, kuratierten Warenflächen und weiteren Designelementen mit identischem Branding positioniert.

Die Installation entstand in Zusammenarbeit mit den Experience‑Retail‑Designpartnern MG2 und The Lionesque Group. Beide verantworteten die Gestaltung der gesamten Storeumgebung.

Ursprünglich sah das Projekt eine geringere Anzahl größerer Displays vor. Crown TV schlug stattdessen eine Kombination aus 98‑ und 85‑Zoll‑Screens vor. Dadurch ließ sich die Gesamtzahl der Bildschirme erhöhen, ohne das Budget zu überschreiten.

Display in Raumdesign eingebunden

„Wir hängen nicht einfach Bildschirme an die Wand und gehen wieder“, sagt Estelle Bensoussan, CEO von Crown TV. Die Displays seien so konzipiert, dass sie das hochwertige Storedesign unterstützen und nicht dominieren.

Crown TV übernahm die Hardwarebeschaffung, die Standortanalyse, die Installation sowie die Content‑Prüfung. Die Inhalte werden zunächst lokal per USB abgespielt. Optional kann auf die cloudbasierte Content‑Management‑Plattform des Unternehmens umgestellt werden, um Inhalte aus der Ferne zu planen und zu aktualisieren.

Der Store an der Fifth Avenue ist das größte Einzelhandelsgeschäft von Victoria’s Secret. Er ist Teil eines übergeordneten Trends, bei dem Marken digitale Medien, Warenpräsentation und Storedesign zu immersiveren Einkaufserlebnissen verbinden.