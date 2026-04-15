Zetadisplay hat eine DooH-Partnerschaft mit der Vy Group verkündet, Norwegens nationaler Eisenbahngesellschaft. Im Rahmen der Vereinbarung wird Zetadisplay eine Full-Service-End-to-End-Lösung bereitstellen, die auf dem proprietären CMS Engage Suite basiert. Dazu gehört die Installation von rund 1.400 Displays in 135 Zügen, die im westlichen und östlichen Teil Norwegens, einschließlich der Region Oslo, verkehren. Das so entstehende Mediennetzwerk soll das bislang größte seiner Art werden. Der Auftrag wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung vergeben.

Das Netzwerk wird Echtzeit-Fahrgastinformationen mit Werbeinhalten kombinieren, wobei auch eine programmatische, kontextbezogene Buchung möglich ist. Werbetreibende können zum Beispiel Zielgruppen auf der Grundlage von Echtzeitdaten wie dem GPS-Standort jedes Zuges ansprechen

Bei den Screens handelt es sich um 32-Zoll-Displays, die in Zusammenarbeit mit ZetaDisplays Fertigungspartner Kuori entwickelt wurden. Die speziell für den Einsatz im Schienenverkehr konzipierten Displays entsprechen den EN-Normen für den Schienenverkehr und sind in einem Aluminiumgehäuse mit IP-Schutzart untergebracht. Sie verfügen über gehärtetes, entspiegeltes Glas und eine optische Verklebung, was ihre Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen wie Vibrationen, Temperaturschwankungen und hohem Fahrgastaufkommen gewährleistet.

Bereitstellung bis Ende des Jahres

Ein modulares Design ermöglicht eine schnelle Wartung vor Ort und einen effizienten Austausch von Komponenten.

Sigurd Bay, Commercial Director bei Vy Train, kommentiert: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Zetadisplay, um dieses innovative Bordsystem in unseren Zügen einzuführen. Durch die Ausstattung unserer Flotte mit diesen fortschrittlichen Screens können wir die Fahrgäste besser informieren und ihre Reisen angenehmer gestalten. Diese Investition ist Teil unseres umfassenden Engagements, das Reiseerlebnis für unsere Kunden kontinuierlich zu verbessern.“

Das vollständige Netzwerk soll bis Ende des Jahres betriebsbereit sein.